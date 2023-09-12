الأرصاد تعلن مفاجأة سارة للمواطنين بعد العاصفة دانيال.. فيديو

أكد الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر اليوم بـ أمطار، ورياح مصاحبة لـ الرمال والأتربة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أن ما تتعرض له مصر، يعتبر بقايا العاصفة دانيال، التي ضربت ليبيا أمس، وأول أمس، ولكن عندما وصلت لـ مصر فقدت قوتها.

العاصفة ستنتهي يوم الخميس

وأشار إلي أن هذه العاصفة ستنتهي، يوم الخميس تمامًا وستعود الأجواء لـ طبيعتها، معلقًا :" من يوم الخميس الجو هيرجع لـ طبيعتيه".

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّه العاصفة دانيال بدأت تفقد قوتها كلها بشكل كبير بمجرد دخولها الأراضي المصرية وتبقى منها منخفض جوي أثر بالأمس على المنطقة الغربية وتزامن معه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا عملا على حالة من عدم الاستقرار بالأمس في الأحوال الجوية، وبخاصة في محافظة مطروح.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية، على القناة الأولى والفضائية المصرية: "تساقطت أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة وكانت رعدية في بعض الأماكن، ونشاط الرياح كان مثيرا للرمال والأتربة أدى إلى تدهور الرؤية الأفقية وبخاصة في سواحلنا الشمالية الغربية والصحراء الغربية وبعض المناطق من القاهرة بالأمس".

وتابعت، أنّ المنخفض الجوي سيؤثر اليوم على باقي المناطق الشمالية، ومع حركته من الغرب للشرق سيبدأ يؤثر اليوم على شمال البلاد، ومن اليوم سنشهد انخفاضا في قيم الحرارة في معظم المحافظات، لأن أغلب مصادر الكتل الهوائية ستكون شمالية مع المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا ووجود السحب المنخفضة والمتوسطة.

وأكدت، وجود انخفاض في قيم الحرارة بمعظم محافظات الجمهورية من 4 إلى 5 درجات، وبدأت تكون حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، وستكون بالمعدلات الطبيعة فالعظمي على القاهرة الكبرى ستكون 33 درجة مئوية وسيكون الطقس أشبه الأجواء الخريفية، بحيث تكون حارة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشديدة الحرارة على المناطق الجنوبية، وفي الليل سنشعر بمزيد من التحسن في الأحوال الجوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 12-9-2023:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 25

العاصمة الإدارية 33 24

6 أكتوبر 34 24

بنهــــا 33 25

دمنهور 32 24

وادي النطرون 33 25

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 33 25

الزقازيق 33 25

شبين الكوم 32 24

طنطا 32 24

دمياط 30 25

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 34 26

السويس 33 25

العريش 35 25

رفح 35 26

رأس سدر 37 27

نخل 35 17

كاترين 31 14

الطور 35 26

طابا 36 25

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 31 24

العلمين الجديدة 30 24

مطروح 28 23

السلوم 28 22

سيوة 31 23

رأس غارب 39 29

الغردقة 39 29

سفاجا 38 28

مرسى علم 39 30

شلاتين 38 29

حلايب 35 28

أبو رماد 34 28

رأس حدربة 33 29

الفيوم 34 24

بني سويف 34 24

المنيا 35 23

أسيوط 35 24

سوهاج 36 25

قنا 38 26

الأقصر 39 27

أسوان 41 29

الوادي الجديد 38 27

أبوسمبل 40 28