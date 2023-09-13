سقوط أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تزف بشرى بشأن حالة الطقس اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن المنخفض الجوي سيبدأ بالتلاشي تماما، اليوم، ويتجه إلى المناطق الشرقية فى مصر، وبالتالي نشهد تحسنا واستقرارا في الأحوال الجوية، ولكن ما زالت هناك فرص لسقوط الأمطار على بعض الأماكن، وتكون ما بين الخفيفة والمتوسطة وغير المؤثرة تماما على أي أنشطة يومية.

وأضاف الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن الأمطار قد تكون خفيفة فى أماكن من السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وتمتد إلى بعض المناطق من محافظات الوجه البحري وخليج السويس ومدن القناة وبعض المناطق من وسط سيناء، وقد تصل فرص ضعيفة جدا لأمطار خفيفة لمناطق من القاهرة الكبري.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك نشاط للرياح سرعاته ما بين 30 و35 كم على الساعة، ويؤدي لمزيد من الإحساس بتحسن الأحوال الجوية، والشعور بقيم درجات حرارة أقل، لافتة إلى أن هناك رياح شمالية معظمها قادمة من على البحر المتوسط، وبالتالي استمرار انخفاض درجات الحرارة فى معظم أنحاء الجمهورية، ودرجات الحرارة بدأت تعود لمعدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام.

طقس حار نارا على القاهرة الكبرى

وأشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن القاهرة الكبرى اليوم تسجل ما بين 32 إلى 33 درجة مئوية، وبالتالي الطقس نهارا حار على بعض المناطق من محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على بعض المناطق الموجودة فى شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.