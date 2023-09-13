عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سقوط أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تزف بشرى بشأن حالة الطقس اليوم

الارصاد
الارصاد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن المنخفض الجوي سيبدأ بالتلاشي تماما، اليوم، ويتجه إلى المناطق الشرقية فى مصر، وبالتالي نشهد تحسنا واستقرارا في الأحوال الجوية، ولكن ما زالت هناك فرص لسقوط الأمطار على بعض الأماكن، وتكون ما بين الخفيفة والمتوسطة وغير المؤثرة تماما على أي أنشطة يومية.

وأضاف الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن الأمطار قد تكون خفيفة فى أماكن من السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وتمتد إلى بعض المناطق من محافظات الوجه البحري وخليج السويس ومدن القناة وبعض المناطق من وسط سيناء، وقد تصل فرص ضعيفة جدا لأمطار خفيفة لمناطق من القاهرة الكبري.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك نشاط للرياح سرعاته ما بين 30 و35 كم على الساعة، ويؤدي لمزيد من الإحساس بتحسن الأحوال الجوية، والشعور بقيم درجات حرارة أقل، لافتة إلى أن هناك رياح شمالية معظمها قادمة من على البحر المتوسط، وبالتالي استمرار انخفاض درجات الحرارة فى معظم أنحاء الجمهورية، ودرجات الحرارة بدأت تعود لمعدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام.

طقس حار نارا على القاهرة الكبرى 

وأشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن القاهرة الكبرى اليوم تسجل ما بين 32 إلى 33 درجة مئوية، وبالتالي الطقس نهارا حار على بعض المناطق من محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على بعض المناطق الموجودة فى شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الدكتورة منار غانم الأرصاد الجوية الأرصاد الاحوال الجوية الامطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 قبل قرار الحكومة المرتقب

الأمطار تضرب القاهرة خلال ساعات استعدوا| الأرصاد تفجر مفاجأة بعد العاصفة دانيال

بهذه المناسبة.. الخميس إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص

مقدرش أقول للخطيب لأ.. فرج عامر يكشف تفاصيل بيع لاعبين للأهلي

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة المولد النبوي الشريف

"العاصفة دانيال" في طريقها إلى إسرائيل وتخوفات من حدوث فيضانات

عبء.. رضا عبد العال يفتح النار على نجم منتخب مصر

علامات الحسد والعين.. 18 علامة إذا وجدت إحداها فاعلم أنك محسود واتبع هذا العلاج

ترشيحاتنا

الأرصاد الصينية تصدر إنذارا باللون الأزرق.. وتحذيرات من عواصف مطيرة على هذه مناطق

اللحظات الأولى للقاء المرتقب بين كيم جونج أون وبوتين| شاهد

قرية مصرية تفقد 74 من أبنائها في إعصار ليبيا| القصة الكاملة

ليبيا.. 40 جنديا في عداد المفقودين جراء السيول

رانيا يوسف: محدش له عندي حاجة.. وربيت بناتي على الحرية الشخصية |فيديو

حمم متوهجة تتدفق من بركان كيلويا في هاواي| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المعمول؟

1700 جنيه تراجعا| مفاجأة سارة في أسعار السكر.. وهذا ثمنه الآن بالأسواق وفي التموين

بملابس مُحتشمة.. الملكة رانيا تخطف الأنظار بإطلالة راقية في لندن |شاهد

نشرة المرأة و الصحة| ريا أبي راشد تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. 11 سببا وراء الإصابة بسرطان القولون

فيديو

ميمي جمال لـ«صدى البلد» : أشرف زكي مابينمش لإرضاء كل الفنانين |فيديو

تكهنات إصابة عادل إمام بالزهايمر تلاحقه مجددا.. وشيرين تحسم الجدل «فيديوجراف»

القادم أسوأ.. تحذير من تكرار إعصار دانيال وسيناريو خطير يهدد منطقة البحر المتوسط «فيديوجراف»

مصر ترسل مساعدات إلى ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي |فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ