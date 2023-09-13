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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأمطار تضرب القاهرة خلال ساعات استعدوا| الأرصاد تفجر مفاجأة بعد العاصفة دانيال

الأرصاد
الأرصاد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم، إذ تتراجع درجات الحرارة بشكل ملحوظ مع أجواء خريفية رائعة وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، متأثرة ببقايا العاصفة دانيال.

العاصفة دانيال 

حالة الطقس على القاهرة 

وكشف خبراء الأرصاد أنه يسود اليوم الأربعاء،  طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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أمطار على القاهرة 

وعن الظواهر الجوية، كشفت الأرصاد عن أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية تمتد خفيفة إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

أمطار العاصفة دانيال 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصربحسب الأرصاد:

العظمى الصغرى
القاهرة 33 24
العاصمة الإدارية 33 24
6 أكتوبر 34 24
بنهــــا 33 25
دمنهور 32 24
وادي النطرون 33 25
كفر الشيخ 32 24
المنصورة 33 25
الزقازيق 33 25
شبين الكوم 33 24
طنطا 32 24
دمياط 32 25
بورسعيد 31 25
الإسماعيلية 34 26
السويس 34 25
العريش 32 25
رفح 32 26
رأس سدر 36 27
نخل 35 17
كاترين 31 14
الطور 35 26
طابا 36 25
شرم الشيخ 37 30
الإسكندرية 30 24
العلمين الجديدة 30 24
مطروح 28 23
السلوم 28 22
سيوة 31 23
رأس غارب 37 29
الغردقة 37 29
سفاجا 38 28
مرسى علم 37 30
شلاتين 36 29
حلايب 34 28
أبو رماد 34 28
رأس حدربة 33 29
الفيوم 34 24
بني سويف 34 24
المنيا 35 23
أسيوط 35 24
سوهاج 36 25
قنا 37 26
الأقصر 37 27
أسوان 38 29
الوادي الجديد 38 27
أبوسمبل 38 28

الأرصاد درجات الحرارة حالة الطقس بالقاهرة الظواهر الجوية الوجه البحرى طقس حار

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