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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد تفجر مفاجأة عن تأثير إعصار دانيال على مصر

العاصفة دانيال
العاصفة دانيال

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن إعصار دانيال  عبارة عن منخفض جوي، مشيرًا إلى أن هذا الاعصار كان قويًا على اليونان وليبيا، وفقد قوته بشكل كبير بعد دخوله إلى شرق ليبيا، وأحدث أمطارًا غزيرة  في الصباح الباكر على الأراضي الليبية. 

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وتابع "مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشات الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن  العصار دانيال بدأ دخول الحدود المصرية ظهر اليوم  برياح جنوبية غربية  مثيرة للرمال والأتربة على السلوم، وامتد تأثير هذه الرياح على الاسكندرية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، وأدى لارتفاع درجات الحرارة، وساهم في زيادة ارتفاع درجات الحرارة. 
وأضاف الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن هذه الرياح اتجهت إلى مطروح،  مما أدى لسقوط أمطار متوسطة الشدة ، ويستمر تأثير هذا المنخفض من غرب مصر إلى شرقها  خلال الساعات المقبلة وعلى مدار الغد الثلاثاء، ويصاحبه رياح شمالية غربية تعمل على انخفاض درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية من 3 لـ4 درجات عن درجة حرارة اليوم. 
 

نشاط الرياح سيستمر

 

ولفت الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن نشاط الرياح سيستمر على مدن القناة ووسط سيناء وشمال محافظات البحر الأحمر، وفرص سقوط الامطار ستستمر على محافظات الوجه البحري،  أما جنوب محافظات البحر ففرص سقوط الامطار خفيفة،  على مناطق متفرقة بصورة غير مؤثرة.

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