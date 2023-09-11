حجم الكارثة كبير.. إعلان صادم من البرلمان الليبي بشأن تداعيات العاصفة دانيال

قال البرلمان الليبي، اليوم الإثنين، إن حجم كارثة العاصفة دانيال في ليبيا أكبر من قدرات السلطات المحلية.

وأوضح البرلمان الليبي، أن “حكومة طرابلس تستعد لإرسال مساعدات لمناطق الشرق المنكوبة”.

ومنذ قليل، أعلن المجلس الرئاسي الليبي مدن درنة وشحات والبيضاء "مناطق منكوبة" بسبب العاصفة دانيال.

كما طلب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تقديم المساعدات للمناطق المنكوبة في ليبيا جراء الفيضانات.

وفي وقت سابق من اليوم، وجه المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، الشكر لـ مصر على دعم ليبيا في مواجهة تداعيات الفيضانات والسيول.

وقال المسماري: “نشكر مصر على دعم بلادنا في مواجهة تداعيات الفيضانات والسيول”.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، إن ليبيا تتعرض لأول مرة لمثل هذه الظروف الجوية، مضيفا أنه “تم تسجيل أكثر من 2000 قتيل في مدينة درنة نتيجة الفيضانات”، موضحا أن “كافة الطرق المؤدية إلى المناطق المنكوبة جراء الفيضانات "مقطوعة" بسبب الظروف الجوية”.