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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك من الإمارات لمواجهة آثار العاصفة دانيال في ليبيا

رئيس الإمارات الشيخ
رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد

أصدر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023 أوامره للتحرك العاجل لمواجهة آثار العاصفة دانيال في ليبيا.

وذكرت وكالة الأنباء الإمارانية "وام" إن "بن زايد" وجه بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة وفرق بحث وإنقاذ إلى ليبيا، لمواجهة آثار الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

وعبر الرئيس الإماراتي عن "خالص تعازيه لدولة ليبيا قيادة وحكومة وشعبا في ضحايا الفيضانات، داعيا الله أن يرحم الضحايا، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".

وتواجه ليبيا أزمة كبيرة بسبب الآثار الكارثية التي خلفتها العاصفة دانيال التي ضربت البلاد خلال الساعات الماضية، وأحالت البلد العربي إلى مناطق منكوبة، حيث أكد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، أن عدد الضحايا جراء الفيضانات في درنة تجاوز الألفين وعدد المفقودين كبير جدا.

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