عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداء عاجل للدول الصديقة.. المجلس الرئاسي الليبي يعلن مدن الفيضانات منطقة "منكوبة"

ليبيا
ليبيا

أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، مدن الفيضانات في ليبيا منطقة "منكوبة”.

كما طلب المنفي، من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تقديم المساعدات للمناطق المنكوبة في ليبيا جراء الفيضانات.

وفي وقت سابق من اليوم، وجه المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، الشكر لـ مصر على دعم ليبيا في مواجهة تداعيات الفيضانات والسيول.

وقال المسماري: “نشكر مصر على دعم بلادنا في مواجهة تداعيات الفيضانات والسيول”.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، إن ليبيا تتعرض لأول مرة لمثل هذه الظروف الجوية، مضيفا أنه “تم تسجيل أكثر من 2000 قتيل في مدينة درنة نتيجة الفيضانات”، موضحا أن “كافة الطرق المؤدية إلى المناطق المنكوبة جراء الفيضانات "مقطوعة" بسبب الظروف الجوية”.

تحرك من الإمارات لمواجهة آثار العاصفة دانيال في ليبيا

محمد بن راشد: عزاؤنا لأهالي ليبيا الشقيقة في ضحايا فيضانات العاصفة دانيال

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي: “لا يمكن استخدام الطيران العمودي في المناطق المنكوبة جراء الفيضانات بسبب التقلبات الجوية”.

المجلس الرئاسي الليبي ليبيا الفيضانات الجيش الليبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز والأهلي مع المصري في الدوري

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

وديا.. الأهلي يهزم طلائع الجيش قبل السفر للسعودية غدا

الزمالك يعلن انسحابه من البطولة الأفريقية لليد.. وتحديد موعد الانتخابات.. تفاصيل

انتهاء الأزمة.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

القشرة الأرضية معرضة للتمزق| العلماء يحددون قوة زلزال الفناء.. وهذه قائمة أكثر الدول عرضة للهزات

موضوعات متعلقة

الداخلية المغربية: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 2862 و2562 مصابا

في زيارة خاصة.. ولي العهد السعودي يصل إلى سلطنة عُمان

بالرغم من الزلزال..المغرب يرغب في عقد اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي بأكتوبر

إعلام أوكراني: كوليبا كان وقحا مع نظيرته الألمانية خلال مؤتمر صحفي بكييف

ديلي ميل: سلاح الجو البريطاني أضعف بـ 8 مرات من نظيره الروسي

تفش مرعب.. قرار حاسم من “الغذاء والدواء” الأمريكية بعد ارتفاع إصابات كورونا

350 ألف متضرر.. بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن زلزال المغرب

تحرك من الإمارات لمواجهة آثار العاصفة دانيال في ليبيا

ترشيحاتنا

بعد موافقة الأزهر.. إدراج أحكام الطلاق الشفوي في قانون الأحوال الشخصية

أرمينيا تجري تدريبات مع الولايات المتحدة وسط خلاف مع روسيا

تشتغل قد ايه وتشتريها .. سيارة "هالاند" الجديدة ب 55 مليون جنيه فقط

قصف ألمانيا وبولندا ورومانيا.. أمريكا تكشف رد فعل بوتين على خدعة الغرب

شركة البناء الصينية لـ صدى البلد: نتمنى المشاركة في المشروعات الكبرى بمصر

بإمكانيات أكبر من ChatGPT ومجاني... إزاي تستفيد من روبوت Claude

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الزمالك يعلن انسحابه من البطولة الأفريقية لليد.. وتحديد موعد الانتخابات.. تفاصيل

في ذكرى رأس السنة المصرية..معاني ستذهلك للشهور القبطية الـ 12

تقنيات الاسترخاء.. اعرف طرق علاج ضيق التنفس

بعد توقف شهرين.. لحظة ثوران أكثر البراكين نشاطا في العالم بأمريكا

فيديو

كان لابس بيجامتي وبيستفزني.. طليقة حسن شاكوش توضح تراجعها عن الاعتذار

قرار عاجل من التعليم حول زي وحجاب الطالبات في المدارس

ماذا يحدث في الإسكندرية ومطروح.. العاصفة دانيال تتوغل ورفع حالة الطوارئ

الفنانة آمال رمزي تكشف عدد زيجاتها.. ورقم قياسي في عدد إجهاض نفسها/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ