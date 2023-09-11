نداء عاجل للدول الصديقة.. المجلس الرئاسي الليبي يعلن مدن الفيضانات منطقة "منكوبة"

أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، مدن الفيضانات في ليبيا منطقة "منكوبة”.

كما طلب المنفي، من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تقديم المساعدات للمناطق المنكوبة في ليبيا جراء الفيضانات.

وفي وقت سابق من اليوم، وجه المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، الشكر لـ مصر على دعم ليبيا في مواجهة تداعيات الفيضانات والسيول.

وقال المسماري: “نشكر مصر على دعم بلادنا في مواجهة تداعيات الفيضانات والسيول”.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، إن ليبيا تتعرض لأول مرة لمثل هذه الظروف الجوية، مضيفا أنه “تم تسجيل أكثر من 2000 قتيل في مدينة درنة نتيجة الفيضانات”، موضحا أن “كافة الطرق المؤدية إلى المناطق المنكوبة جراء الفيضانات "مقطوعة" بسبب الظروف الجوية”.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي: “لا يمكن استخدام الطيران العمودي في المناطق المنكوبة جراء الفيضانات بسبب التقلبات الجوية”.