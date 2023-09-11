محمد بن راشد: عزاؤنا لأهالي ليبيا الشقيقة في ضحايا فيضانات العاصفة دانيال

تقدم الشيخ محمد بن راشد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي، اليوم الإثنين، التعازي إلى ليبيا وشعبها بسبب الفيضانات التي ضربت البلاد جراء العاصفة دانيال التي أودت بحياة آلاف المواطنين.

وقال بن راشد عبر صفحته على منصة إكس: "عزاؤنا لأهلنا في ليبيا الشقيقة في ضحايا الفيضانات، وقلوبنا معهم، ودعواتنا أن يخفف الله مصابهم ويرحم موتاهم، حفظ الله ليبيا وشعبها من كل سوء، وأدام أمنهم وسلامتهم، وستبقى الإمارات بجانب إخوتها في كل وقت".

وأعلن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، عن وجود أكثر من 2000 ضحية في مدينة درنة نتيجة الفيضانات التي نجمت عن مرور العاصفة "دانيال" على الساحل الليبي.

وأوضح المسماري خلال مؤتمر صحفي، أن العديد من الطرق قُطِعت بالكامل أو جزئياً بسبب السيول التي ضربت المنطقة، مثل طريق سوسة - شحات وسوسة - درنة.

وأشار إلى أن القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، رفع درجة الاستعداد في جميع وحدات القوات المسلحة، ولكن الرياح العاتية منعت استخدام القوات الجوية.

وأوضح أن الجيش قدم مساعدات للمتضررين في مراكز الإيواء بما في ذلك مواد غذائية وأدوية، مشيرا إلى أن العديد من المتضررين فقدوا ممتلكاتهم وبعضهم فقد أفراد عائلاتهم جراء الفيضانات.

كما أشاد بتضامن المدن الليبية وتقديمها المساعدات للمدن المتضررة من العاصفة والسيول، مؤكدًا أن هذا يظهر تلاحم الليبيين في مواجهة هذا الحدث الاستثنائي.