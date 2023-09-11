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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار هام من الشيخ محمد بن زايد بشأن ليبيا

الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الاثنين، بأن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد وجه بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة وفرق بحث وإنقاذ إلى ليبيا للوقوف إلى جانبها لمواجهة آثار الفيضانات.

وقالت "وام" إن الشيخ بن زايد، قدم تعازيه لدولة ليبيا قيادة وحكومة وشعبًا في ضحايا الفيضانات.

وقال رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي أسامة حماد إن عدد الضحايا نتيجة الفيضانات في درنة يتخطى 2000 شخص والمفقودين بالآلاف.

وأضاف في تصريحات أدلى بها لقناة المسار المحلية، أن هناك أحياء في درنة اختفت بالكامل وجرفتها السيول نحو البحر.

وأرسل المسئول الليبي نداء استغاثة يدعو فيه جميع أطقم الإسعاف والأجهزة الأمنية والجيش، للتوجه بشكل عاجل إلى درنة، مشيرا إلى أن هناك آلاف الأشخاص ما زالوا تحت الأنقاض وفي عداد المفقودين.

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وبين حماد، أن أرقام الضحايا في درنة، ستكون صادمة نظرا إلى حجم الكارثة الذي تعرضت له المدينة الساحلية.

ومنذ صباح الأحد تتأثر مناطق شمال شرق ليبيا بالعاصفة المتوسطية دانيال، التي ضربت بكامل قوتها مدنا ساحلية رئيسة في الشمال الليبي، لاسيما بنغازي والبيضاء والمرج ودرنة، ويتوقع أن تكمل مسارها بعد أن تخف حدتها لتصل في الساعات القادمة إلى الإسكندرية ومطروح، ولكن بتأثيرات أقل حدة بعد تحولها إلى منخفض جوي سيتسبب بهطول أمطار رعدية في مناطق مختلفة من الإسكندرية ومطروح وبشكل أقل في مناطق الدلتا والقاهرة.

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