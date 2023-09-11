أثناء العاصفة دانيال.. فيديو يكشف تصرف صادم من أطفال ليبيا.. شاهد

تسببت العاصفة دانيال في سقوط أمطار غزيرة وعواصف رعدية مع سرعات للرياح وارتفاع أمواج يتجاوز 4 أمتار خلال الساعات الماضية في ليبيا.

ورغم رفع السلطات الليبية حالة الطوارئ والتأهب في جميع المدن المتأثرة بالعاصفة دانيال إلا أن مقطع فيديو منتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي كشف عن تصرف صادم من قبل مجموعة من الأطفال.

العاصفة دانيال

أظهر مقطع الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل مجموعة من الأطفال يمرحون دون اكتراث بالوضع الخطير نتيجة المياه العزيزة الناتجة عن العاصفة دانيال بأحد الشوراع الليبية.

وانقسمت ردود الأفعل حول تصرف الأطفال في مقطع الفيديو بين من عذرهم ومن استهجن تصرفهم تحت مسمي “الاستهار بحياتهم في جو متقلب نتيجة دانيال”.

وأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، عن خالص التعازي والتضامن مع دولة ليبيا في ضحايا العاصفة "دانيال" ما أسفرت عنه من سيول ضربت البلاد مؤخراً، ونتج عنها سقوط عشرات الضحايا والمصابين.



وقدمت مصر صادق تعازيها لأسر الضحايا إثر هذا المصاب الأليم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.