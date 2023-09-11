ليبيا.. عدد المفقودين جراء العاصفة دانيال يقترب من 5 آلاف شخص

قال وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، عصام أبوزريبة، اليوم الإثنين، إن عدد المفقودين جراء العاصفة دانيال قد يصل إلى 5 آلاف شخص.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف رئيس الوزراء الليبي المكلف من البرلمان، أسامة حماد، عن أن ضحايا الفيضانات والسيول في البلاد والناجمة عن إعصار دانيال أسفرت عن مقتل أكثر من 2000 شخص.

وأضاف “حماد”، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام ليبية، "هناك أحياء كاملة اختفت في البحر مع الآلاف من سكانها بسبب الفيضانات".

من جانبه قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد مسعود لوكالة فرانس برس "قتل 150 شخصا على الأقل جراء الفيضانات والسيول التي خلفها إعصار دانيال في درنة ومناطق الجبل الأخضر وضواحي المرج، غير الأضرار المادية الضخمة التي أصابت الممتلكات العامة والخاصة".