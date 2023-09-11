عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التنسيق مع السلطات.. إجراء عاجل من تونس بشأن العاصفة دانيال في ليبيا

تونس وليبيا
تونس وليبيا

أعربت تونس اليوم الإثنين، عن تعازيها للشعب الليبي وتضامنها المطلق معه على إثر الخسائر البشرية والمادية الجسيمة التي لحقت به بسبب الفيضانات التي اجتاحت عدّة مناطق في ليبيا، وفقا لوكالة الأنباء التونسية.

ووفقا لبيان الرئاسية التونسية، أمر الرئيس التونسي قيس سعيد  بالتنسيق العاجل مع السلطات الليبية لتقديم يد العون لتجاوز هذه المحنة من خلال تسخير الإمكانيات البشرية والمادية المناسبة ووضعها على ذمة الأشقاء في ليبيا من أجل المساهمة في مواجهة آثار الإعصار وتعزيز جهود البحث والإنقاذ وعلاج الجرحى.

وجاء ذلك انطلاقا من روابط الأخوة الثابتة وايمانا بقيم التآزر والتعاضد ووحدة المصير بين الشعبين الليبي والتونسي.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الليبية، ظاهرة لم تشهدها البلاد منذ 40 عاما بسبب العاصفة دانيال التي ضربت المدن الليبية وأسفرت عن آثار كارثية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الليبية اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023 إنه تم تسجيل نحو 400 ملم من الأمطار في مناطق الجبل الأخضر لأول مرة منذ أكثر من 40 سنة، بحسب ما أوردته شبكة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

وأعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب في وقت سابق من اليوم الاثنين أن درنة "مدينة منكوبة" جراء السيول التي اجتاحتها بسبب العاصفة دانيا، وضربت المنطقة الشرقية في ليبيا. 

أثناء العاصفة دانيال.. فيديو يكشف تصرف صادم من أطفال ليبيا.. شاهد

الرئيس السيسي يوجه بتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب

تونس ليبيا الرئاسية التونسية قيس سعيد الرئيس التونسي هيئة الأرصاد الجوية الليبية درنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

انقسام سيناء عن إفريقيا| حقيقة انشطار مصر بعد زلزال المغرب المدمر.. و"البحوث الفلكية": النشاط التكتوني يهدد القارة

النقاب ممنوع| قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

انتهاء الأزمة.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

احذروا التصوير بالهاتف.. موعد وصول العاصفة دانيال إلى مصر

العاصفة دانيال وصلت.. أمطار غزيرة ورياح ترابية تضرب هذه المناطق |فيديو

موضوعات متعلقة

أثناء العاصفة دانيال.. فيديو يكشف تصرف صادم من أطفال ليبيا.. شاهد

الرئيس السيسي يوجه بتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب

ليبيا.. اختفاء أحياء سكنية بشكل كامل في مدينة درنة بسبب العاصفة دانيال

إجراء عاجل في شرق ليبيا لمواجهة العاصفة دانيال

بسبب العاصفة دانيال.. ليبيا تشهد ظاهرة تحدث لأول مرة منذ 40 عاما

البيومي لـ أئمة ليبيا: العقلية النقدية وسيلة الوصول للتفكير المنضبط

بعد كارثة ليبيا.. إجراءات عاجلة من تونس لمواجهة آثار العاصفة دانيال

ترشيحاتنا

فقدت قوتها.. هيئة الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن العاصفة دانيال |فيديو

مصر للطيران تسير غدا رحلة خاصة لنقل بعثة الأهلي إلى الطائف

لبنان يعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة

تعليمات مهمة لتوخي الحذر من العاصفة دانيال .. تعرف عليها

الزمالك يخسر من سيراميكا كليوباترا بثلاثية نظيفة وديا

غرامة للانسحاب من كأس الرابطة في لائحة الموسم الجديد.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء العاصفة دانيال.. فيديو يكشف تصرف صادم من أطفال ليبيا.. شاهد

فقدت معظم قوتها.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن عاصفة دانيال.. تفاصيل

تصدرت التريند .. شاهد إطلالات ركين سعد تثير الجدل بالسوشيال ميديا

التقويم الأول في تاريخ البشرية..أثري يكشف أسرار الاحتفال بـ رأس السنة المصرية

فيديو

الفنانة آمال رمزي تكشف عدد زيجاتها.. ورقم قياسي في عدد إجهاض نفسها/فيديوجراف

تمزيق صورة مرتضى منصور وهجوم على فاروق جعفر في الزمالك.. فيديو

العاصفة دانيال وصلت .. أمطار رعدية وتحذير عاجل من الأرصاد

سجل 1500 جنيه .. انخفاض الذهب رسميا وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ