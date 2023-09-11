التنسيق مع السلطات.. إجراء عاجل من تونس بشأن العاصفة دانيال في ليبيا

أعربت تونس اليوم الإثنين، عن تعازيها للشعب الليبي وتضامنها المطلق معه على إثر الخسائر البشرية والمادية الجسيمة التي لحقت به بسبب الفيضانات التي اجتاحت عدّة مناطق في ليبيا، وفقا لوكالة الأنباء التونسية.

ووفقا لبيان الرئاسية التونسية، أمر الرئيس التونسي قيس سعيد بالتنسيق العاجل مع السلطات الليبية لتقديم يد العون لتجاوز هذه المحنة من خلال تسخير الإمكانيات البشرية والمادية المناسبة ووضعها على ذمة الأشقاء في ليبيا من أجل المساهمة في مواجهة آثار الإعصار وتعزيز جهود البحث والإنقاذ وعلاج الجرحى.

وجاء ذلك انطلاقا من روابط الأخوة الثابتة وايمانا بقيم التآزر والتعاضد ووحدة المصير بين الشعبين الليبي والتونسي.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الليبية، ظاهرة لم تشهدها البلاد منذ 40 عاما بسبب العاصفة دانيال التي ضربت المدن الليبية وأسفرت عن آثار كارثية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الليبية اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023 إنه تم تسجيل نحو 400 ملم من الأمطار في مناطق الجبل الأخضر لأول مرة منذ أكثر من 40 سنة، بحسب ما أوردته شبكة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

وأعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب في وقت سابق من اليوم الاثنين أن درنة "مدينة منكوبة" جراء السيول التي اجتاحتها بسبب العاصفة دانيا، وضربت المنطقة الشرقية في ليبيا.