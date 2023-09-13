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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمطار غزيرة تضرب شوارع وأحياء بورسعيد.. وتحذيرات من الأرصاد بسبب العاصفة دانيال|شاهد

أمطار تضرب شوارع
أمطار تضرب شوارع بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد منذ قليل هطول أمطار شديد ومفاجئة على مختلف أحياء وشوارع المحافظة مما سبب حالة من الفزع لأهالي المحافظة الذي لم يتوقعوا سقوط الأمطار رغم تحذير هيئة الأرصاد الجوية بسبب العاصفة دانيال .


وفور سقوط الأمطار على شوارع وأحياء بورسعيد هرع المواطنون للاحتماء من المطر تحت العمارات السكنية وفى مداخل البوابات لعدم التعرض للأذى بسبب اندفاع السيارات .

وكانت محافظة بورسعيد قد رفعت حالة الطوارئ عقب ظهور ملامح العاصفة دانيال فى سماء المحافظة مما يدل على دخولها أجواء مدن وأحياء المحافظة .

وشهدت بورسعيد انتشار الرياح الساخنة المُحملة بالأتربة فى الأجواء وانتشار الغيوم فى السماء بشكل لا يؤثر على الرؤية حتى الآن.  


وشهد الطقس فى بورسعيد انخفاضًا طفيفًا فى درجات الحرارة عن الأيام السابقة رغم سخونة الرياح المحملة بالأتربة التى انتشر رزازها فى الأجواء بأحياء بورسعيد المختلفة .


وأعلنت كافة الأجهزة المعنية فى محافظة بورسعيد الطوارئ بناء على تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تحسبًا لأى عواقب تنتج عن العاصفة وتبعياتها .

وشهد جهاز الإنقاذ و الطوارئ بمحافظة بورسعيد والحماية المدنية وأجهزة طوارئ الأحياء وغرفة عمليات المحافظة حالة من الاستنفار لتلقي أى بلاغات و التحرك الفورى حال وقوع عواقب للعاصفة دانيال.


ورفعت مستشفيات ومراكز منظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد حالة الطوارئ تحت إشراف الدكتور مصطفى شعبان مدير الرعاية الصحية بإقليم القناة و المشرف على بورسعيد وتواجد أطقم كاملة من كافة التخصصات بأقسام الرعاية و الطوارئ داخل المستشفيات.  

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وأغلق ميناء الصيد فى بورسعيد ولم يسمح لمراكز الصيد بالخروج لحين انتهاء العاصفة دانيال كما انتشرت فرق الإنقاذ بامتداد سواحل البحر المتوسط بحدود بورسعيد الإدارية وسط تحذيرات للمواطنين بعدم النزول للسباحة .

كانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت من العاصفة دانيال التى ضربت البلاد ووصلت العديد من المحافظات بينها مطروح والإسكندرية والتى تمتد لـ 48 ساعة مصحوبة بأمطار رعدية. 

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