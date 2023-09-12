تشييع جنازة فتاة أنهى شقيقها حياتها فى بورسعيد | شاهد

شيع أهالي محافظة بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، جنازة الفتاة التي أنهى شقيقها حياتها أمام مسجد الحسين بحي المناخ، وذلك من نفس المسجد إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة.

ودخل أفراد أسرة فقيدة فتيات بورسعيد وأصدقائها وزملائها في نوبة من البكاء والصراخ، بينما ظهر خالد ناصر، خطيب الفتاة في حالة انهيار، وظهرت علامات الصدمة والذهول على وجهه.

وكانت نيابة بورسعيد العامة قد أمرت بوضع جثة المجني عليها: فريدة نبيل السيد عثمان، وعمرها حوالي 25 عامًا، تعمل في محل لبيع واستئجار فساتين الزفاف نطاق حي الشرق، بمشرحة مستشفى النصر تحت تصرفها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشريح الجثة ومباشرة التحقيقات وذلك قبل أن تصرح بالدفن.

يشار إلى أنه تلقى اللواء مازن صبري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، إخطارا بمقتل فتاة على يد شاب بالشارع أمام مسجد الحسين في المنطقة الثامنة بحي المناخ، فانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة وجرى ضبط متهمًا - شقيق المجني عليها، وشُكل فريق بحث جنائي وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستمرار التحقيقات والتحريات.