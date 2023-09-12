شاهدة عيان في وفاة أب على يد ابنه: حاولت إنقاذه عقب استغاثته

أكدت شاهدة عيان على حادث مصرع رب أسرة بمنطقة الأمل في حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، أنها هرعت على استغاثة جارها وقت إلقائها القمامة عندما سمعت صراخه بنافذة شرفة منزلة بالدور الأخير بعمارة 27 بالمنطقة.

وأشارت شاهدة العيان من جيران المجني عليه فى بورسعيد إلى أن ابنه "إبراهيم" كان دائم الاعتداء عليه، وإصابته في أنحاء متفرقة من جسمه كان آخرها قبل الواقعة بعدة أيام.

وأوضحت شاهدة العيان أنها سمعت استغاثة الأب، وعندما صعدت إلى مكان سكنه في الدور الأخير عثرت عليه غارقا في دمائه.

وأكدت شاهدة العيان أن المتهم - ابن المجني عليه - استخدم "شاكوش" وآلة حادة لتنفيذ جريمته، وأنه اتصل بوالدته أثناء تواجدها بالعمل عقب إنهاء حياة والده قائلا لها: "أنا اللي خلصت على الملك".

وكانت مستشفى النصر التخصصي، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد استقبلت ناصر عبد المعطي محمد، جثة هامدة، بادعاء تعرضه لاعتداء من الابن بمنطقة الأمل مما أدى إلى مصرعه.

وضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف نيابة بورسعيد العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن، ويجرى التحري عن ملابسات الواقعة النهائية.