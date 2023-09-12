أقارب فتاة بورسعيد: شقيقها أنهى حياتها لأنه مضطرب نفسيا ومتبرأين منه

أكد أقارب فتاة بورسعيد، التى لقت مصرعها امس على يد شقيقها أمام مسجد الحسين بحى المناخ فى الساعات الأولى من صباح اليوم ، إن الجانى لم يقدم على فعلته من أجل شيئ يمس أخلاق المجنى عليها.

وقال أولاد خالة المجنى عليها فتاة بورسعيد ، فى تعليقات وتغريدات على صفحاتهم : بلاش هبد فريدة الوقتي فى المشرحة واخوها فى القسم مقبوض عليه الوقت بيتحقق عليه .

وتباينت أراء أقارب فتاة بورسعيد المجنى عليها حول شقيقها الجاني ، مابين أنه مضطرب نفسيا وملحد غير انهم أجمعوا على أن عائلة الجانى متبرأة منه منذ فترة طويلة وهو ما أكده اصدقاء المجنى عليها فى إنهم أول مرة يعرفوا أن لها اخ شقيق .

شاهد أقوال اقارب فتاة بورسعيد



هذا وكشفت التحريات والتحقيقات الأولية للجهات المعنية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة في واقعة مصرع فتاة على يد شقيقها أمام مسجد الحسين بحي المناخ في محافظة بورسعيد.

وتبين من التحريات والتحقيقات الأولية عن أن المتهم "م.ن"، شقيق المجني عليها، والمتهم بقتلها اعتراضًا على خُطبتها من أحد الأشخاص، يعاني من حالة نفسية منذ فترة.

شاهد أقوال اقارب فتاة بورسعيد

ومن جانبها أمرت نيابة بورسعيد العامة بوضع جثة المجني عليها: فريدة نبيل السيد عثمان، وعمرها حوالي 25 عامًا، تعمل في محل لبيع واستئجار فساتين الزفاف نطاق حي الشرق، بمشرحة مستشفى النصر تحت تصرفها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشريح الجثة ومباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن.

كان أهالى منطقة مسجد الحسين بحى المناخ فى بورسعيد تمكنوا من ضبط شاب سدد طعنات بالرقبة و الصدر لفتاة عقب ترجله من على دراجة بخارية في المنطقة الثامنة بحي المناخ،وكادوا. أن يفتكوا به لولا وصول رجال الشرطة إلى مكان الواقعة وضبطه.