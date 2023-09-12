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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مفاجأة.. تعرف على الجانى فى إنهاء حياة فتاة بورسعيد أمام مسجد الحسين

صورة من موقع حادث
صورة من موقع حادث فتاة بورسعيد

عقب نجاح أهالى منطقة مسجد الحسين فى حى المناخ بمحافظة بورسعيد فى الإمساك بالجانى الذي انهي حياة  فتاة فى مقتبل حياتها بالشارع أمام المارة فى الساعات الأولى من صباح اليوم وتمكن الشرطة من تخليصه قبل أن يفتك به الأهالى لهول الحادث وكشفت التحقيقات مفاجأة كبيرة . 

وجاءت التحقيقات الأولية التى أجراها فريق البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد مع الجانى لتكشف أنه شقيق المجني عليها وأن عائلته متبرئة منه منذ قرابة العام لعدم اتزانه وادعائه الإلحاد. 

وتواصل الجهات المعنية فى بورسعيد تحقيقاتها مع "م.ن"، شقيق المجني عليها، والمتهم بإنهاء حياتها  بالشارع أمام مسجد الحسين، وسؤال شهود عيان الواقعة.

وأمرت نيابة بورسعيد العامة بوضع جثة الفتاة: فريدة نبيل السيد عثمان، وعمرها حوالي 25 عامًا، بمشرحة مستشفى النصر تحت تصرفها لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن.

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وكان قد تلقى اللواء مازن صبري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، إخطارا بمصرع فتاة على يد شاب بالشارع أمام مسجد الحسين في المنطقة الثامنة بحي المناخ، فانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة وجرى ضبط متهمًا، وشُكل فريق بحث جنائي وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة.

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