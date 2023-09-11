علوم بورسعيد : اخضرار مياه الشاطئ ظاهرة آمنة جدا

كشف الدكتور فريد ابراهيم الدسوقى عميد كلية العلوم جامعة بورسعيد تكليفه قسم علوم البحار برئاسة الدكتور محمد اسماعيل الاستاذ المساعد بالقسم عقب رصد قسم العلاقات العامة بالكلية تساءل المتابعين على صفحة الكلية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن مشاهدة خضار على المياه شاطىء بورسعيد وإصرارهم على معرفة الاسباب حرصاً منهم على سلامة المياه وخلوها من التلوث وبعد عرض الام الاستاذ الدكتور

واكد عميد كلية علوم بورسعيد توجه رئيس قسم علوم البحار على الفور الى شاطىء بورسعيد ومتابعته للظاهرة يةم الاحد ١٠-٩-٢٠٢٣ من ١٠ص-٤مساء ورصد ماحدث علي الشاطى من امام نادى الصيد شرقا وحتى نادى الشرطة غربا.



واوضح عميد كلية علوم بورسعيد ان قسم علوم البحار رصد تعرض المنطقه الشاطئية الشرقية لبورسعيد لظاهرة تجمع مفاجئ للطحالب الخضراء تسمى علميا algal bloom .

وتكون سببها عادة. ارتفاع درجات الحرارة ...زيادة المغذيات العضوية .. زيادة شدة التيارات البحرية وغيرها..

واضاف عميد علوم بورسعيد ان تقرير قسم علوم البحار كشف عن ان اجتماع هذه العوامل منذ الايام الماضية ادى الي وصول تلك التجمعات الخضراء من الطحالب الي الشريط الساحلي بعرض بضعة امتار (٥-٢٠م) تفاوتت مساحة تلك التجمعات باختلاف شدة التيارات البحرية وحدة الامواج وطبيعة وعمق المنطقة.

تعرف على أسباب ظاهرة إنتشار الطحالب الخضراء بشاطئ بورسعيد| تفاصيل FB_IMG_1694420413166 FB_IMG_1694420410965 FB_IMG_1694420408718 FB_IMG_1694420406372 FB_IMG_1694420403656

واشار عميد علوم بورسعيد ان الرصد بين ايضا ان امواج البحر تقذف بتلك الطحالب علي رمال الشاطئ ومن ثم تتعرض للجفاف والموت تدريجيا ..وبالتالي مع الوقت ستختفي نظرا لعدم ملاءمة الظروف الشاطئية وزيادة حرارة المياه لمعيشة تلك الطحالب العالقة والتى يلفظها البحر بأمواجه نحو رمال الشاطئ متخلصا منها و ليكن مصيرها التعرض للشمس مباشره والجفاف ثم الموت.

وشدد عميد علوم بورسعيد على ان تقرير قسم علوم البحار اكد ان تلك الظاهرة تعد آمنة جدا ولا تدل علي وجود اى ملوثات بالاختبارات والقياسات الحقلية ثم التحاليل المعملية للعينات المأخوذة من مياه وما تحويه من طحالب عالقة من المنطقة الشاطئية لافتا الى انه من المحتمل أن تأخذ تلك الظاهرة بضعه ايام قليله ثم تختفي بإذن الله.