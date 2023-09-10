المشدد لمُدان بإشهار السلاح بوجه قوة الشرطة فى بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، بمعاقبة مُدان بإشهار سلاح أبيض في وجه قوة من الشرطة لدفعهم على الإفراج عن آخر، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.

وتعود أحداث القضية رقم 424 لسنة 2023 جنح الميناء والمقيدة برقم 792 لسنة 2023 كلي بورسعيد إلى يوم 10 مايو 2023، باتهام المدعو "و.م.ا" 25 عامًا، عاطل، بإشهار سلاح أبيض في وجه 2 من ضباط الشرطة وقوة من قسم شرطة الميناء وذلك أثناء ضبطهم للمدعو "ا.ع.ع" وبحوزته "مطواه" وحال تحرير محضرًا للأخير، أشهر المتهم سلاح أبيض في وجه رجال الشرطة ليدفعهم على الإفراج عن المتهم المضبوط وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وأُرفق بأوراق القضية اسطوانة مدمجة تحوي مقطع فيديو يظهر فيه المتهم متجردا من ملابسه وعلى جسده آثار دماء، ومشهرًا سلاحًا أبيضًا في وجه قوة الشرطة المعينة على منفذ الرسوة الجمركي، وقام بالصياح مطالبا بالإفراج عن المتهم.

أحالت نيابة بورسعيد العامة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة التي حكمت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات عما أسند إليه، وألزمته المصاريف الجنائية.