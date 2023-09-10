محافظ بورسعيد يتابع مستجدات مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

أكد محافظ بورسعيد عادل الغضبان حرصه على المشاركة البناءة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية للسنة الثانية على التوالي من خلال مشروعات تطبق على أرض الواقع وتعود بالنفع على المواطن في المقام الأول.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم /الأحد/؛ لمتابعة ٱخر المستجدات حول تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة في نسختها الثانية بعد انتهاء أعمال التقديم عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة.

وأعرب الغضبان عن فخره لاختيار المحافظة ضمن 3 محافظات على مستوى الجمهورية لإعداد التقرير الطوعي للتنمية للمستدامة والذي تم عرضه بمؤتمر الأمم المتحدة، وعن فخره بالمراكز التي حصدتها المشروعات المتقدمة للمبادرة خلال المرحلة الأولى.

وأشاد بكافة الجهات المشاركة في تنفيذ المبادرة على الجهود المتواصلة والمثمرة في متابعة تنفيذ المبادرة، مؤكدا أن المباردة تأتي تنفيذًا لرؤية مصر 2030 وتحقيقًا للتنمية المستدامة، حيث تعد خطوة غير مسبوقة للدولة المصرية.

وقال إن القيادة السياسية حرصت على مشاركة الشعب والشباب ومؤسسات المجتمع المدني في هذه المبادرة، نظرًا لكونها تمس حياة كل إنسان، وتؤكد على مبادئ الانتماء للوطن.

واستمع لشرح موجز حول الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليًا بعد انتهاء أعمال تقديم المشروعات من خلال الموقع الإلكتروني للمحافظة، والجهود المثمرة لكافة الجهات المشاركة في التقديم للمبادرة، فضلا عن معايير التقييم للمشروعات المقدمة، والمراحل التي شهدتها المبادرة ببورسعيد وجلسات الدعم الفني.