وكيل تعليم بورسعيد: أحياء الباسلة والمديرية يجسدان ملحمة كبيرة استعدادا للعام الدراسي|صور

أكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم فى محافظة بورسعيد أن أحياء المحافظة تجسد ملحمة بورسعيدية داخل مدارس المحافظة استعداد للعام الدراسي الجديد .
وشددت عبد السلام، أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وجه بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية و الاحياء لسرعة تجهيز المدارس داخليا وخارجيا وتوفير كل سبل الرعاية لخلق مناخ دراسي متميز للعاملين و الطلاب.
وأضاف وكيل تعليم بورسعيد أن استمرار اللجان المعنية سواء من الإدارات التعليمية أو إدارات المراحل المركزية بالإضافة إلى إدارات المتابعة للمرور على المدارس واعداد تقارير وافية بما تم تنفيذه وكذا الاحتياجات اللازمة لتوفيرها قبل بداية العام الدراسي .
وأشارت وكيل تعليم بورسعيد، إلى إصدارها تعليمات بقيام المدارس باجراءات الصيانة وفق الإمكانيات المتاحة لكل مدرسة والتقدم بمقايسات مالية إلى اللا مركزية للحالات التى تتطلب مبالغ مالية أكبر من المقرر للصيانة .
ووجهت وكيل تعليم بورسعيد ، شكرها للداعم الرئيسي للعملية التعليمية بالمحافظة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد كما اثنت على الجهود المبذولة من رؤساء الأحياء و الأجهزة المعاونة ومؤسسة مشكاة نور الاجتماعية لسرعة إنهاء توجيهات المحافظ بشأن تجهيز المدارس للعام الدراسي الجديد.