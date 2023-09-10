وكيل تعليم بورسعيد: أحياء الباسلة والمديرية يجسدان ملحمة كبيرة استعدادا للعام الدراسي|صور

أكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم فى محافظة بورسعيد أن أحياء المحافظة تجسد ملحمة بورسعيدية داخل مدارس المحافظة استعداد للعام الدراسي الجديد .

وكيل تعليم بورسعيد الجميع يتكاتف من أجل تجهيز المدارس للعام الدراسي الجديد FB_IMG_1694342763336 FB_IMG_1694342760486 FB_IMG_1694342758209 FB_IMG_1694342755910 FB_IMG_1694342753760 FB_IMG_1694342751035 FB_IMG_1694342748936 FB_IMG_1694342742184 FB_IMG_1694342737405 FB_IMG_1694342732634



وشددت عبد السلام، أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وجه بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية و الاحياء لسرعة تجهيز المدارس داخليا وخارجيا وتوفير كل سبل الرعاية لخلق مناخ دراسي متميز للعاملين و الطلاب.

وأضاف وكيل تعليم بورسعيد أن استمرار اللجان المعنية سواء من الإدارات التعليمية أو إدارات المراحل المركزية بالإضافة إلى إدارات المتابعة للمرور على المدارس واعداد تقارير وافية بما تم تنفيذه وكذا الاحتياجات اللازمة لتوفيرها قبل بداية العام الدراسي .

وأشارت وكيل تعليم بورسعيد، إلى إصدارها تعليمات بقيام المدارس باجراءات الصيانة وفق الإمكانيات المتاحة لكل مدرسة والتقدم بمقايسات مالية إلى اللا مركزية للحالات التى تتطلب مبالغ مالية أكبر من المقرر للصيانة .

وكيل تعليم بورسعيد الجميع يتكاتف من أجل تجهيز المدارس للعام الدراسي الجديد FB_IMG_1694342878126 FB_IMG_1694342872059 FB_IMG_1694342866821 FB_IMG_1694342862889 FB_IMG_1694342858704 FB_IMG_1694342855637 FB_IMG_1694342847733 FB_IMG_1694342837353 FB_IMG_1694342795528 FB_IMG_1694342792362



ووجهت وكيل تعليم بورسعيد ، شكرها للداعم الرئيسي للعملية التعليمية بالمحافظة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد كما اثنت على الجهود المبذولة من رؤساء الأحياء و الأجهزة المعاونة ومؤسسة مشكاة نور الاجتماعية لسرعة إنهاء توجيهات المحافظ بشأن تجهيز المدارس للعام الدراسي الجديد.