عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم بورسعيد: أحياء الباسلة والمديرية يجسدان ملحمة كبيرة استعدادا للعام الدراسي|صور

وكيل تعليم بورسعيد
وكيل تعليم بورسعيد الجميع يتكاتف من أجل تجهيز المدارس للعام

أكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم فى محافظة بورسعيد أن أحياء المحافظة تجسد ملحمة بورسعيدية داخل مدارس المحافظة استعداد للعام الدراسي الجديد .

وكيل تعليم بورسعيد الجميع يتكاتف من أجل تجهيز المدارس للعام الدراسي الجديد

FB_IMG_1694342763336
FB_IMG_1694342763336
FB_IMG_1694342760486
FB_IMG_1694342760486
FB_IMG_1694342758209
FB_IMG_1694342758209
FB_IMG_1694342755910
FB_IMG_1694342755910
FB_IMG_1694342753760
FB_IMG_1694342753760
FB_IMG_1694342751035
FB_IMG_1694342751035
FB_IMG_1694342748936
FB_IMG_1694342748936
FB_IMG_1694342742184
FB_IMG_1694342742184
FB_IMG_1694342737405
FB_IMG_1694342737405
FB_IMG_1694342732634
FB_IMG_1694342732634


وشددت عبد السلام، أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وجه بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية و الاحياء لسرعة تجهيز المدارس داخليا وخارجيا وتوفير كل سبل الرعاية لخلق مناخ دراسي متميز للعاملين و الطلاب. 

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في مشروعات الإسكان بالمحافظة| تفاصيل

لبحث سبل التعاون.. محافظ بورسعيد يلتقي وفد المبادرة الوطنية "ابدأ"

 

وأضاف وكيل تعليم بورسعيد أن استمرار اللجان المعنية سواء من الإدارات التعليمية أو إدارات المراحل المركزية بالإضافة إلى إدارات المتابعة للمرور على المدارس واعداد تقارير وافية بما تم تنفيذه وكذا الاحتياجات اللازمة لتوفيرها قبل بداية العام الدراسي .

وأشارت وكيل تعليم بورسعيد، إلى إصدارها تعليمات بقيام المدارس باجراءات الصيانة وفق الإمكانيات المتاحة لكل مدرسة والتقدم بمقايسات مالية إلى اللا مركزية  للحالات التى تتطلب مبالغ مالية أكبر من المقرر للصيانة .

وكيل تعليم بورسعيد الجميع يتكاتف من أجل تجهيز المدارس للعام الدراسي الجديد

FB_IMG_1694342878126
FB_IMG_1694342878126
FB_IMG_1694342872059
FB_IMG_1694342872059
FB_IMG_1694342866821
FB_IMG_1694342866821
FB_IMG_1694342862889
FB_IMG_1694342862889
FB_IMG_1694342858704
FB_IMG_1694342858704
FB_IMG_1694342855637
FB_IMG_1694342855637
FB_IMG_1694342847733
FB_IMG_1694342847733
FB_IMG_1694342837353
FB_IMG_1694342837353
FB_IMG_1694342795528
FB_IMG_1694342795528
FB_IMG_1694342792362
FB_IMG_1694342792362


ووجهت وكيل تعليم بورسعيد ، شكرها للداعم الرئيسي للعملية التعليمية بالمحافظة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد كما اثنت على الجهود المبذولة من رؤساء الأحياء و الأجهزة المعاونة ومؤسسة مشكاة نور الاجتماعية لسرعة إنهاء توجيهات المحافظ بشأن تجهيز المدارس للعام الدراسي الجديد.   

بورسعيد أخبار تعليم بورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عادل الغضبان محافظ بورسعيد لعام الدراسى الجديد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد وزارة التربية و التعليم وكيل تعليم بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

غيروا أسلوبكم |شمس الكويتية لـ ياسمين عز ورضوى الشربينى :مش طيقاكم

العاصفة دانيال في الطريق لمصر|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث خلال ساعات

كهربا يزيد أوجاع الزمالك.. لوائح فيفا تصدم الفارس الأبيض بخطوتين

تعليق ناري لـ خالد الغندور على صفقة موديست مع الأهلي

السعر الرسمي لـ السجائر في الأسواق.. اعرف وصلت كام؟

مهاجم الأهلي الجديد.. أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن اعتراض كولر على موديست

موضوعات متعلقة

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في مشروعات الإسكان بالمحافظة| تفاصيل

بمشاركة 60 لاعبا ولاعبة.. بورفؤاد تستضيف بطولة الجمهورية للدراجات الهوائية |صور

لبحث سبل التعاون.. محافظ بورسعيد يلتقي وفد المبادرة الوطنية "ابدأ"

يتطابق مع المنظومة الرقمية|افتتاح مقر هيئة قضايا الدولة الجديد بديوان محافظة بورسعيد

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة| صور

استعدادا للعام الدراسي.. زهور بورسعيد يسابق الزمن لتجهيز مدارس الحى| صور

رئيس حي ضواحي بورسعيد : غير مسموح بأي إشغالات بالشارع | صور

بعد الزلزال.. تفاصيل اللحظات العصيبة بمعسكر المصري قبل مغادرة المغرب

ترشيحاتنا

بعد كارثة المغرب.. خبير يحذر من دمار هائل قد يلحق بهذه الدولة

إقبال ممتاز.. أيهما افضل شهادة «الأهلي فورا» أم «القمة»| تفاصيل

كارثة القرن.. خبير يكشف مفاجأة عن الزلزال القادم في المغرب

وزير الري: التعامل مع مخلفات التطهيرات بنقلها إلى المقالب العمومية للتخلص منها بأمان

مستبشرًا ببدء عصر جديد.. ماذا قال بايدن خلال زيارته إلى فيتنام؟

قطر تعلن عن شحنة مساعدات إغاثية إلى متضرري الزلزال في المغرب|صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خدمات عالمية.. محطة قطارات صعيد مصر جاهزة لاستقبال الركاب.. تفاصيل بالصور

دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بإطلالتها في عيد ميلاد زوجها.. شاهد

بعائد 19,5%.. بنكا الأهلي ومصر يقدمان مفاجأة سارة للمواطنين

حقيقة استخدام علاج السكر لإنقاص الوزن​

فيديو

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

تضرب مصر خلال ساعات.. العاصفة دانيال تسبب أمطارا غزيرة وفيضانات

غيروا أسلوبكم |شمس الكويتية لـ ياسمين عز ورضوى الشربينى :مش طيقاكم

موعد زلزال مصر بعد فاجعة المغرب.. البحوث الفلكية يحسم الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ