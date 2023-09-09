بمشاركة 60 لاعبا ولاعبة.. بورفؤاد تستضيف بطولة الجمهورية للدراجات الهوائية |صور

استضافت مدينة بورفؤاد تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بطولة الجمهورية للدراجات الهوائية والتي أقيمت على طريق التفريعة وذلك بالتعاون بين منطقة بورسعيد للدراجات ومجلس مدينة بورفؤاد.



هذا وقد شارك بالبطولة 60 لاعبا ولاعبة حيث أقيمت سباقات لعدد من المراحل العمرية تحت 10 أعوام ذكور وإناث مسافة 10 كيلو مترات ، ومرحلة تحت 14 عاما ذكورا وإناث مسافة 10 كيلو مترات و مرحلة تحت 16 عاما ذكورا وإناث واختتمت فاعليات بطولة الجمهورية بسباق مرحلة تحت 18 عاما بمسافة 30 كيلومترا.

بمشاركة 60 لاعب ولاعبة مدينة بورفؤاد تستضيف بطولة الجمهورية للدراجات الهوائية| ص FB_IMG_1694280725231 FB_IMG_1694280716846 FB_IMG_1694280699301 FB_IMG_1694280696600 FB_IMG_1694280690071 FB_IMG_1694280687629 FB_IMG_1694280678283 FB_IMG_1694280675714 FB_IMG_1694280668066 FB_IMG_1694280663681

وفي سياق متصل أكد اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد على أن احتضان مدينة بورفؤاد لمثل هذه الفعاليات من الأولويات التي يحرص عليها بالإضافة إلى التطور الحضاري والجمالي أصبح محط أنظار العديد لإقامة مثل هذه الفعاليات على أرض مدينة بور فؤاد.

وأوضح رئيس مدينة بورفؤاد أهمية نشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع بين الشباب والمواطنين، وجعل الرياضة أسلوب حياة من خلال الفعاليات والماراثونات والأحداث الرياضية التى يتم تنفيذها بشكل دورى، لافتاً إلى أهمية الرياضة في حياة الفرد، ودورها في تنشئته بصورة إيجابية.

وأشار رئيس مدينة بورفؤاد إلي أن استخدام الدراجات يساهم في تقليل الازدحام، وتعزيز مكافحة تغير المناخ مما يحقق أهداف التنمية المستدامة، وتعزز النمو الاقتصادي ويحد من أوجه عدم المساواة.