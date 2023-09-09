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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الزلزال.. تفاصيل اللحظات العصيبة بمعسكر المصري قبل مغادرة المغرب

فريق النادى المصرى
فريق النادى المصرى الاول

وصلت بعثة النادي المصري إلى مطار برج العرب اليوم عقب انتهاء معسكرها بالمغرب بعدما عانت خلال الساعات الأخيرة من لحظات عصيبة بسبب الزلزال الذي ضرب المغرب وخلف العديد من الضحايا.

كانت بعثة النادى المصري غادرت مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية على متن الرحلة SM262 بخطوط اير كايرو في تمام الساعة الثالثة الا خمس دقائق بتوقيت القاهرة .

وأكد الحسيني ابوقمر نائب رئيس النادى المصري ان البعثة عاشت لحظات عصيبة بعدما ضرب زلزال عنيف المملكة المغربية خلال تواجدهم بالمطار وهو الأمر الذي سبب حالة من الذعر للمتواجدين بالمطار ، إلى أن استقرت الأمور وسادت حالة من الطمأنينة الجميع.

واضاف نائب رئيس المصري ان البعثة وصلت البلاد اليوم بمشيئة الله تعالى في السابعة والنصف صباح اليوم إلى مطار برج العرب.

وكشف نائب رئيس المصري ان الجهاز الفني بقيادة على ماهر منخ اللاعبين راحة سلبية لمدة بومين قبل استعداداته للموسم الجديد تبدأ من وصول الفريق مصر ونهاية معسكر مراكش.

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وشدد أبوقمر ان مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، تابع بمزيد من القلق الأخبار المتوالية عن الزلزال العنيف الذي ضرب المملكة المغربية الشقيقة ، مخلفًا مئات الضحايا والمصابين حتى اللحظات الحالية ، فضلًا عن خسائر مادية كبيرة.

وأكد ابوقمر ان النادي المصري إذ يتضامن مع شعب المغرب الشقيق في هذا المصاب الأليم، فإنه يتوجه إلى الله العلي القدير بالدعاء أن يرحم الضحايا وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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