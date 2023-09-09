بنسبة تجاوزت 95%.. أعضاء سلام بورفؤاد البحرى فى بورسعيد يعتمدون الميزانية

شهد نادى السلام البحرى بمدينة بورفؤاد فى محافظة بورسعيد اليوم انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادى لاعتماد الميزانية عن الفترة الماضية.

وشهدت الجمعية العمومية التى أشرفت عليها مديرية الشباب والرياضة فى محافظة بورسعيد اقبال من أعضاء النادى ممن لهم حق التصويت البالغ عددهم 1700 عضو .

بنسبة تجاوزت ٩٥% أعضاء سلام بورفؤاد البحرى فى بورسعيد يقرون اعتماد الميزانية received_273022732178093 received_632130372103701 received_690301332948346 received_690981049209939 received_1001516387715793 received_1361375568119249 received_826710192274800

حيث شهدت عمومية السلام البحرى فى محافظة بورسعيد حضور 1180 عضوًا، منهم 1157 صوتا صحيحا، ووافق على الميزانية العمومية للنادي 1074 عضوًا، ورفضها 63 عضوًا.

وشهدت الجمعية العمومية لنادي السلام البحري ببورفؤاد فى بورسعيد إشادة اعضاء الجمعية بحسن التنظيم وسهولة التصويت على اقرار الميزانية و الموافقة عليها فى حضور اللجنة المشرفة وعبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب فى بورسعيد

