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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بنسبة تجاوزت 95%.. أعضاء سلام بورفؤاد البحرى فى بورسعيد يعتمدون الميزانية

بنسبة تجاوزت ٩٥%
بنسبة تجاوزت ٩٥% أعضاء سلام بورفؤاد البحرى فى بورسعيد يقرون

شهد نادى السلام البحرى بمدينة بورفؤاد فى محافظة بورسعيد اليوم انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادى لاعتماد الميزانية عن الفترة الماضية.  

وشهدت الجمعية العمومية التى أشرفت عليها مديرية الشباب والرياضة فى محافظة بورسعيد اقبال من أعضاء النادى ممن لهم حق التصويت البالغ عددهم 1700 عضو .

بنسبة تجاوزت ٩٥% أعضاء سلام بورفؤاد البحرى فى بورسعيد يقرون اعتماد الميزانية

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حيث شهدت عمومية السلام البحرى فى محافظة بورسعيد حضور 1180 عضوًا، منهم 1157 صوتا صحيحا، ووافق على الميزانية العمومية للنادي 1074 عضوًا، ورفضها 63 عضوًا.

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 وشهدت الجمعية العمومية لنادي السلام البحري ببورفؤاد  فى بورسعيد إشادة اعضاء الجمعية بحسن التنظيم وسهولة التصويت على اقرار الميزانية و الموافقة عليها فى حضور اللجنة المشرفة وعبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب فى بورسعيد 
 

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