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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تموين بورسعيد: تحرير 45 محضر غش في حملة على الأسواق والمخابز

خلال حملات مكبرة
خلال حملات مكبرة رقابة بورسعيد التموينية تحرر 45 محضر غش وص

شنت رقابة بورسعيد التموينية حملات مكبرة مشتركة بالتنسيق مع مباحث تموين بورسعيد بتعليمات مشدده من محمد عوض مدير المديرية لإحكام الرقابة على الاسواق ومراقبة حركة السلع والمواد الغذائية والغير غذائية المقدمة للمواطنين وكذا متابعة المخابز لمراقبة جودة رغيف الخبز البلدى المدعم.

تمكنت حملات إدارة رقابة بورسعيد التموينية بالمديرية من تحرير  45  محضر تموينى بمناطق متفرقة بأنحاء المحافظة. 
 

خلال حملات مكبرة رقابة بورسعيد التموينية تحرر 45 محضر غش وصلاحيات

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ونجح موظفي ومفتشي الرقابة فى ضبط كمية تقدر ب 23 كرتونة لوليتا × 40 قطعة بإجمالى 940 قطعة لوليتا ماركة مجهولة " مجهولة المصدر"  بدون فواتير بأحد المخازن الغير معلن عنها فى بورسعيد  قبل توزيعها على محال السوبر ماركت ما يشكل خطراً على صحة أطفالنا الصغار لأحتواءها  على العديد من مكسبات الطعم واللون والرائحة الخطرة ك E110-E122-E124 والتى أثبتت الدراسات الصحية أنها تتسبب فى أمراض خطيرة للإنسان .

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ضبط حفاضات أطفال منتهية الصلاحية في بورسعيد

فتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

كما تم ضبط كمية تقدر ب 25 كرتونه مقرمشات ×18 كيس  بإجمال 450 كيس مقرمشات منتهية الصلاحية بأحد المحال التجارية بحى الزهور فى بورسعيد مخالفاً مخالفاً للقانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس على جمهور المستهلكين . 

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وشهدت حملات رقابة بورسعيد التموينية ضبط كمية تقدر ب 11 شيكارة منظفات بودر بعد تلقى العديد من شكاوى المواطنين منها زنه الشيكارة 50كجم مجهولة المصدر مخالفة للقرار 113 لسنة 1994 الخاص بالسلع مجهولة المصدر تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق .
وحررت الحملات  12 محضر عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية و 8  محاضر شهادات صحيـــة للعاملين بمحال السوبر ماركت بالإضافة الى 4 محاضر بيع سجائر أزيد من السعر الرسمى ومحضرين بيع بوتاجاز أزيد من السعر .
وخلال حملات الرقابة على المخابز البلدية التموينية فى بورسعيد تم تحرير 6 تقارير نقص وزن رغيف الخبز المقدم للمواطنين و4 تقرير عدم نظافة أدوات العجين بللاضافة الى 6 تقرير عدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات .

بورسعيد السلع والمواد الغذائية الغش والتدليس المواد الغذائية النيابة العامة تموين بورسعيد شهادات صحية سوبر ماركت سلع مجهولة المصدر مواد الغذائية

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