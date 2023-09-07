ضبط حفاضات أطفال منتهية الصلاحية في بورسعيد

شن جهاز الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخية فى بورسعيد حملة مكبرة على الأسواق بناء على تعليمات محمد عوض مدير مديرية التموين.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من حفاضات الأطفال تقدر ب 1020قطعة جميعها منتهية الصلاحية تباع على انها صالحة للإستخدام مايشكل خطراً على بشرة الأطفال الصغار وحديثى الولادة مثل البقع الحمراء وحروق الجلد .



تموين بورسعيد يحبط ترويج كميات كبيرة من " الحفاضات " منتهية الصلاحية FB_IMG_1694077014020 FB_IMG_1694077008165 FB_IMG_1694077005845



وطالب مدير تموين بورسعيد المواطنين بضرورة توخى الحذر عند شراء مثل هذه المنتجات والتى من شأنها أن تسبب الأذى للأطفال حيث يجب شرائها من مصدر موثوق ، والتأكد من العلامة التجارية وتاريخ الصلاحية حفاظاً على أطفالنا الصغار.

واكد مدير تموين بورسعيد انه تم التحفظ على الكمية المضبوطة لمخالفة القانون 281 لسنة 1994 الخاص بالغش التجارى وقمع التدليس وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .