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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: مواصلة أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الحرية بمدينة بورفؤاد |تفاصيل

بطول ٤٠٠ محافظ بورسعيد
بطول ٤٠٠ محافظ بورسعيد يؤكد مواصلة أعمال تطوير شارع الحرية ف

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن تواصل أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الحرية بمدينة بورفؤاد ضمن خطة موسعة لتطوير منظومة الطرق بمحافظة بورسعيد، وتحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالتنسيق مع مدينة بورفؤاد.

بطول ٤٠٠ محافظ بورسعيد يؤكد مواصلة أعمال تطوير شارع الحرية فى بورفؤاد | تفاصيل

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وأكد محافظ بورسعيد أنه يجرى العمل حاليا في تطوير شارع الحرية أ بداية من شارع الجمهورية وصولا حتى شارع ٢٣ يوليو بطول ٤٠٠ م،  بينما تتمثل المرحلة الثانية في  تطوير  بداية شارع الجامعة "شارع ١٢" حتى شارع ٢٣ يوليو،  مع استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة الأسفلت للوصلة من شارع ٢٣ يوليو وصولا حتى شارع الجمهورية بمدينة بورفؤاد.

استمرار العمل في تطوير المرحلة الثانية من ممشى بورسعيد السياحي

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وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير تشمل توسعة الشارع،  وزيادة معدلات الإضاءة،  وتخطيط الشارع ووضع العلامات الإرشادية ،  وزيادة نسبة المسطحات الخضراء واللاند سكيب،  و عمل بالوعات للأمطار،  حيث شدد المحافظ على تنفيذ العمل على أعلى درجة من الكفاءة والتنسيق بين الجهات المختصة، والالتزام بالمدة الزمنية المقررة لخطة العمل.

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