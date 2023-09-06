محافظ بورسعيد: مواصلة أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الحرية بمدينة بورفؤاد |تفاصيل

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن تواصل أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الحرية بمدينة بورفؤاد ضمن خطة موسعة لتطوير منظومة الطرق بمحافظة بورسعيد، وتحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالتنسيق مع مدينة بورفؤاد.

بطول ٤٠٠ محافظ بورسعيد يؤكد مواصلة أعمال تطوير شارع الحرية فى بورفؤاد | تفاصيل IMG-20230906-WA0056 IMG-20230906-WA0053 IMG-20230906-WA0051 IMG-20230906-WA0049 IMG-20230906-WA0055 IMG-20230906-WA0058 IMG-20230906-WA0054 IMG-20230906-WA0052 IMG-20230906-WA0050 IMG-20230906-WA0057 IMG-20230906-WA0048 IMG-20230906-WA0047

وأكد محافظ بورسعيد أنه يجرى العمل حاليا في تطوير شارع الحرية أ بداية من شارع الجمهورية وصولا حتى شارع ٢٣ يوليو بطول ٤٠٠ م، بينما تتمثل المرحلة الثانية في تطوير بداية شارع الجامعة "شارع ١٢" حتى شارع ٢٣ يوليو، مع استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة الأسفلت للوصلة من شارع ٢٣ يوليو وصولا حتى شارع الجمهورية بمدينة بورفؤاد.

وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير تشمل توسعة الشارع، وزيادة معدلات الإضاءة، وتخطيط الشارع ووضع العلامات الإرشادية ، وزيادة نسبة المسطحات الخضراء واللاند سكيب، و عمل بالوعات للأمطار، حيث شدد المحافظ على تنفيذ العمل على أعلى درجة من الكفاءة والتنسيق بين الجهات المختصة، والالتزام بالمدة الزمنية المقررة لخطة العمل.