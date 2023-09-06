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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار العمل في تطوير المرحلة الثانية من ممشى بورسعيد السياحي

استمرار العمل في
استمرار العمل في تطوير ممشى بورسعيد السياحي

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن تواصل العمل في تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحي،  والذي يجرى تطويره على مرحلتين،  و تم الانتهاء من تطوير المرحلة الأولي منه ، والتي شملت تطوير سور وبوابات الممشى من ( باب ١ حتي باب ٣).

وأشار محافظ بورسعيد  أن أعمال التطوير بالمرحلة الثانية تعد استكمالا لما شهده الممشى السياحي من تطوير خلال المرحلة الأولى،  حيث سيتم  إقامة أماكن جلوس للمواطنين ومسطحات خضراء،  بحيث يمكن للمواطنين رؤية السفن مباشرة من خلال البوابات وسور الممشى المطور،  مشددا على تنفيذ الأعمال على أعلى مستوى، ومراعاة التوزيع الأمثل للمسطحات الخضراء ومقاعد الجلوس والأعمدة الديكورية والتحف الفنية، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ عمل سياحي يليق بمدخل إفريقيا الشمالية ويعيد لبورسعيد تاريخها وحضارتها.

استمرار العمل في تطوير المرحلة الثانية من بممشى بورسعيد السياحي

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موجها بالإسراع في معدلات العمل لسرعة الانتهاء من مشروع تطوير الممشى السياحي بالكامل،  والذي يمثل أحد أهم المعالم السياحية لمحافظة بورسعيد،  ويعد واجهة حضارية مميزة أمام زائري بورسعيد.

بورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تطوير الممشي السياحي عادل الغضبان محافظ بورسعيد واجهة حضارية

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