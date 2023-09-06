استمرار العمل في تطوير المرحلة الثانية من ممشى بورسعيد السياحي

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن تواصل العمل في تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحي، والذي يجرى تطويره على مرحلتين، و تم الانتهاء من تطوير المرحلة الأولي منه ، والتي شملت تطوير سور وبوابات الممشى من ( باب ١ حتي باب ٣).

وأشار محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير بالمرحلة الثانية تعد استكمالا لما شهده الممشى السياحي من تطوير خلال المرحلة الأولى، حيث سيتم إقامة أماكن جلوس للمواطنين ومسطحات خضراء، بحيث يمكن للمواطنين رؤية السفن مباشرة من خلال البوابات وسور الممشى المطور، مشددا على تنفيذ الأعمال على أعلى مستوى، ومراعاة التوزيع الأمثل للمسطحات الخضراء ومقاعد الجلوس والأعمدة الديكورية والتحف الفنية، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ عمل سياحي يليق بمدخل إفريقيا الشمالية ويعيد لبورسعيد تاريخها وحضارتها.

استمرار العمل في تطوير المرحلة الثانية من بممشى بورسعيد السياحي IMG-20230906-WA0045 IMG-20230906-WA0042 IMG-20230906-WA0046 IMG-20230906-WA0039 IMG-20230906-WA0038 IMG-20230906-WA0041 IMG-20230906-WA0036 IMG-20230906-WA0037

موجها بالإسراع في معدلات العمل لسرعة الانتهاء من مشروع تطوير الممشى السياحي بالكامل، والذي يمثل أحد أهم المعالم السياحية لمحافظة بورسعيد، ويعد واجهة حضارية مميزة أمام زائري بورسعيد.