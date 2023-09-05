حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع مناخ بورسعيد

شنت الأجهزة التنفيذية بحي المناخ فى محافظة بورسعيد بقيادة الدكتور منصور بكري حملة مكبرة ،اليوم لمتابعة ورفع الاشغالات والمخالفات بعدد من الشوارع الرئيسية بنطاق الحي منها الأمين والناصر، رافقته فيها لمياء الجيار سكرتير الحي وعدد من قيادات الحي منهم مدير الإشغالات محمود مهران.
أسفرت حملة مناخ بورسعيد عن إزالة العديد من الإشغالات والباعة الجائلين والفروشات المخالفة الموضوعة بنهر الطريق
وأكد رئيس حى المناخ فى بورسعيد أنه تم التنبيه علي المخالفين بعدم العودة للمخالفات مرة أخري، فضلا عن وتوسعة الشوارع أمام الحركة المرورية ورفع المخلفات الناتجة عنها .
وشدد رئيس الحي ان ذلك في إطار الحفاظ علي المظهر الحضاري لحي المناخ ، ومن خلال آلية محكمة وضعتها الأجهزة التنفيذية للحي وفق تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد للمتابعة المستمرة للإشغالات بالشوارع وبمشاركة فريق العمل بإدارة الاشغالات