امتنعوا عن بيع السجائر فحرر لهم تموين بورسعيد محاضر احتكار| تفاصيل

شنت مديرية التموين و التجارة الداخلية فى محافظة بورسعيد برئاسة محمد عوض حملات مكبرة مشتركة تنفيذاً لتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لمراقبة الأسواق وضبط ومراقبة المحال التجارية وخاصة بيع السلع الغذائية والمخابز البلدية بصورة مستمرة .



وأسفرت الحملة المشتركة بين التموين ومباحث تموين بورسعيد عن تحرير 3 محاضر إمتناع عن بيع سجائر ل3 محال تجارية بعد عمل محاولة شراء من قبل أحد المفتشين حيث أفاد التجار بعدم وجود السلعة وبالتفتيش تبين وجود السجائر داخل المحال حيث يقوم التجار بإحتكارها لبيعها بأسعار أعلى من أجل التربح دون وجه حق فتم التحفظ على كميات السجائر وجارى العرض على نيابة بورسعيد العامة للتحقيق .



كما حررت الحملة 6 محاضر ل 6 محال تجارية قامت ببيع السجائر أزيد من سعرها الرسمى المصرح به بغرض التربح دون وجه حق .



وحررت حملة تموين بورسعيد 15 محضر ل 15 محل تجارى لم يقوموا بالإعلان عن الأسعار وهو ما يخالف القانون رقم 181 لسنة 2018 والذى يلتزم المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح





كما حررت الحملة 10 محاضر لضبط 10 عامل داخل مطاعم وكافيتريات فى احياء بورسعيد بدون حمل أى شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض وعدم اتّباع جميع شروط الصحة والسلامة عند إعداد الطعام ما يشكل خطراً على صحة المواطنين بالاضافة تحرير محضرين لمحلين تجاريين قاما بعد الإعلان عن وجود مخزن لتخزين المواد الغذائية ما يفتح باب إحتكار السلع بأماكن غير مُعلن عنها .

كما حررت حملة تموين بورسعيد المشتركة 4 محاضر عدم إعلان عن أسعار غاز البوتاجاز .

وشدد محمد عوض وكيل تموين بورسعيد على استمرار جهود مديرية التموين فى ضبط اى مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية