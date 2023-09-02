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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الشباب: استاد المصري فى بورسعيد ينفذ بمواصفات عالمية| فيديو

وزير الشباب
وزير الشباب

قال الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب عن استاد المصري :" التطوير الكبير اللي حدث فى بورسعيد احنا جزء منه". 

و أبدى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إعجابه بالأعمال القائمة حاليا باستاد النادى المصري خلال زيارته لبورسعيد لسرعة الانتهاء من المشروع قبل انتهاء الموعد الرسمي للتسليم ووجه الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على استجابته لمطلب أبناء بورسعيد بإنشاء الاستاد الجديد على أعلى مستوى بنفس موقعه القديم.

ووجه وزير الرياضة الشكر لمحافظ بورسعيد ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على دعمهما لملف بناء الاستاد الجديد.

واكد وزير الشباب ان مشروع استاد المصرى الجديد يأتى ضمن عملية التنمية والتطوير الكبيرة التى تشهدها محافظة بورسعيد فى مختلف القطاعات على غرار جميع محافظات الجمهورية تحت قيادة  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وشدد وزير الشباب على ان إنشاء الاستاد الجديد للنادى المصري فى بورسعيد يأتي بمواصفات عالمية ليكون مضاهيًا لأحدث الاستادات العالمية من حيث المواصفات وعوامل الأمان، وسيجرى الانتهاء منه خلال قرابة 10 أشهر، وستضم المقصورة الرئيسية 4 مدرجات بها 24 غرفة فندقية للاعبين وقاعات VIP وكبائن المعلقين وغيرها من الأقسام المختلفة.


جاء ذلك خلال جولة الوزير أشرف صبحي التفقدية لأعمال انشاءات النادى المصري الجديد على هامش زيارته لبورسعيد لافتتاح بطولة الشركات يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد و الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب و الرياضة بالبرلمان و النائبان عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ و الحسيني ابوقمر نائب رئيس النادى المصري.  

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كان الوزير اشرف صبحى ومحافظ بورسعيد اضطلعا على معدلات التنفيذ في المشروع التي  تجرى بصورة طيبة للغاية، كما تابعا سير العمل بالمشروع والتي  تخطت حاليا المعدلات الزمنية الموضوعة من الشركة المنفذة التي تضع كل خبراتها وامكانياتها تحت تصرف المشروع والذي يجئ بناءه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي.

واستمع الوزير ومحافظ بورسعيد من مهندسي المشروع لحجم الأعمال الجارية حيث بدأت أعمال هدمه لإعادة تطويره في أغسطس عام 2021 وتستمر لمدة 10 أشهر، بالإضافة إلى إجراءات هدم الأبنية الخاصة بنادي بورسعيد الرياضي التي استمرت 20 يوما.


وبدأت أعمال الحفر الرسمي للبناء يوم 7 مارس الماضي التي اتستهدفت 48 ألف متر مربع جرى الانتهاء منها، بالإضافة إلى أعمال الخرسانة التي تقدر بـ950 مترا من المستهدف الذي يقدر بـ1200 متر، إلى جانب التشطيبات والتجهيزات النهائية للمشروع بالكامل التي ينتهي خلال 10 أشهر.

 

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