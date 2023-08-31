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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتيسير الحركة المرورية فى بورسعيد .. مقترح بإنشاء كوبرى علوي جديد بشارع عزمي | تفاصيل

لتيسير الحركة المرورية
لتيسير الحركة المرورية فى بورسعيد مقترح بإنشاء كوبرى علوي جد

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن تطوير شارع عزمي وانشاء كوبري علوي جديد  يساهم في معالجة الكثير من المشكلات المرورية،  الناتجة عن خروج عدد كبير من الحاويات من ميناء غرب بورسعيد،  فضلا عن حل مشكلات الازدحام الناتجة عن حركة العاملين بهذه المناطق

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كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، استعرض، مقترح إنشاء كوبرى علوي جديد بشارع عزمي  ، بداية من طريق المعاهدة حتى منفذ النصر " تقاطع مزلقان السكة الحديد مع شارع عزمي،  مدخل ومخرج ميناء غرب بورسعيد،  في إطار خطة التطوير الموسعة لمنظومة الطرق والنقل ببورسعيد، وضمن أعمال تطوير منفذ النصر وطريق عزمي ، بما يحقق السيولة المرورية ويقضي على مشكلات التكدس المروري في عدد من المناطق.

جاء ذلك  بحضور  المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة و اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس،  والربان طارق شاهين المدير التنفيذي و العضو المنتدب لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والسيد مستشار وزير النقل  ، ومهندسة هويدا شميس رئيس منطقة تعمير بورسعيد و ممثلي مديرية الطرق و الهيئة العامة للطرق و جهات المرافق وعدد من الجهات المختصة ببورسعيد.

استمع محافظ بورسعيد لشرحا تفصيليا من استشاري هيئة الطرق حول ملامح التصميم المقترح لإنشاء كوبري عزمي ، حيث أشار أن الهدف الرئيسي من المشروع هو ربط ميناء بورسعيد بالساحة الخارجية لشركة بورسعيد لتداول الحاويات لتسهيل حركة المرور بشارع عزمي، مؤكدا أن مقترح تطوير شارع عزمي ايضا يراعي عدد من المعايير أهمها مراعاة عدد الحاويات التي تمر من خلال الشارع و مراعاة تصميم حارات انتظار للنقل الثقيل و الملاكي و إقامة مواقف للسيارات والربط بين كوبري عزمي وكوبري الشاحنات وتحقيق الربط المباشر بما يتناسب مع عدد السيارات ويحقق السيولة المرورية.

وخلال اللقاء،  استمع المحافظ  لٱراء الجهات التنفيذية ببورسعيد حول مقترح المشروع،  والتعديلات اللازمة لتنفيذ مشروع متكامل في أقل مدة زمنية  ،  ووجه محافظ بورسعيد كافة الجهات بالتنسيق الكامل فيما بينها ، لمنع وجود أي تعارضات مع الكوبري الجديد، مشددا على إنهاء كافة التنسيقات اللازمة وعرضها ليتم البدء في تنفيذ الكوبري ،  مؤكدا على أهمية الدقة في العمل وتنفيذ كوبري جديد يليق بالتنمية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا،  ويساهم في التيسير على المواطنين في المقام الأول.

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