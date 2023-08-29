إحباط بيع طن دقيق مهرب بالسوق السوداء جنوب بورسعيد| تفاصيل

شن رجال الرقابة بإدارة تموين الضواحى والجنوب التابعين لمظيرية تموين بورسعيد حملة مكبرة للإطمئنان على حركة المخابز وجودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين وذلك بناء على توجيهات محمد عوض مدير عام مديرية التموين و إشراف محمد حلمى وكيل المديرية .

جاءت الحملة تنفيذا لتعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بضبط الأسواق ومراقبة المخابز



وتمكنت الحملة التى قادها العربى النطار مدير إدارة تموين الضواحي والجنوب وياسر جمعه رئيس الرقابة من ضبط عدد 20 شيكارة زنه الواحدة 50 كجم بإجمالي 1000كجم - 1طن دقيق دقيق بلدى مدعم استخراج 87% من داخل أحد المخابز البلدية المدعمة بالجنوب

وكشف رجال رقابة بورسعيد التموينية قيام صاحب المخبز بتجميع حصة الدقيق من مطحن مغاير للمطحن الذى يصرف منه لبيعها بالسوق السوداء بغرض التربح والاستيلاء على الدعم دون وجه حق





تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر المحضر بالواقعة وتم العرض على نيابة بورسعيد العامة لمباشرة التحقيقات

