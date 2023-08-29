عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحباط بيع طن دقيق مهرب بالسوق السوداء جنوب بورسعيد| تفاصيل

ضبط دقيق مدعم فى
ضبط دقيق مدعم فى بورسعيد قبل بيعه فى السوق السوداء

شن رجال الرقابة بإدارة تموين الضواحى والجنوب التابعين لمظيرية تموين بورسعيد حملة مكبرة للإطمئنان على حركة المخابز وجودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين وذلك بناء على توجيهات محمد عوض مدير عام مديرية التموين و إشراف محمد حلمى وكيل المديرية .

جاءت الحملة تنفيذا لتعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بضبط الأسواق ومراقبة المخابز


وتمكنت الحملة التى قادها العربى النطار مدير إدارة تموين الضواحي والجنوب وياسر جمعه رئيس الرقابة من ضبط عدد  20 شيكارة زنه الواحدة 50 كجم بإجمالي  1000كجم - 1طن دقيق دقيق بلدى مدعم استخراج 87% من داخل أحد المخابز البلدية المدعمة بالجنوب

وكشف رجال رقابة بورسعيد التموينية قيام صاحب المخبز بتجميع حصة الدقيق من مطحن مغاير للمطحن الذى يصرف منه لبيعها بالسوق السوداء بغرض التربح والاستيلاء على الدعم دون وجه حق 
 

جهود رقابية مكثفة لمكافحة المخالفين وضبط سلع مجهولة المصدر ببورسعيد

قنال بورسعيد الداخلي من باطنية للخارجين على القانون إلي بازرات تستقبل آلاف الزوار من محافظات مصر| شاهد


تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر المحضر بالواقعة وتم العرض على نيابة بورسعيد العامة لمباشرة التحقيقات
 

بورسعيد أخبار حوادث بورسعيد اخبار محافظة بورسعيد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين جنوب بورسعيد دقيق بلدي مدعم عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

إثيوبيا تصدر بيانا حول سد النهضة.. بعد انتهاء مفاوضات القاهرة

"قلم الشيبي" يصل النيابة| تطورات خطيرة في أزمة حسين الشحات.. وخبير ماسبيرو يحسم الجدل

في ستين داهية.. حسن شاكوش يهاجم جمهور حفلته بالساحل الشمالي.. فيديو

أفضل وقت للشراء.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

مطربة لبنانية تغضب الجمهور المصري في حفلها بالساحل الشمالي

عماد البناني يكشف حقيقة موافقة الزمالك على تقسيط غرامة كهربا

موضوعات متعلقة

الزعانف بتتصدر واللحم بيتعمل أكلات.. تفاصيل ظهور القرش بأسواق أسماك بورسعيد| شاهد

قنال بورسعيد الداخلي من باطنية للخارجين على القانون إلي بازرات تستقبل آلاف الزوار من محافظات مصر| شاهد

محافظ بورسعيد: معرض أيادي مصر يسهم بشكل مباشر في دعم الحرف اليدوية

محافظ بورسعيد يتفقد مركز الخدمات اللوجستية| صور

بعد إزالتها .. محافظ بورسعيد يتابع إنشاء المجمع الإسلامي بأرض البالة القديمة

جهود رقابية مكثفة لمكافحة المخالفين وضبط سلع مجهولة المصدر ببورسعيد

تفاصيل انفجار أنبوبة بوتاجاز في سوق أسماك ببورسعيد .. شاهد

لموسمين.. المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف يلحق بكتيبة المصري

ترشيحاتنا

صدمة مدوية| أول تعليق لـ جاكسون موليكا على أنباء اقترابه من الأهلي

لماذا لا يجوز ذكر اسم الله في الحمام.. وهل يأثم من قال البسملة سرًا للوضوء؟

تدمر بطارية آيفون .. تجنب هذه الأخطاء الشائعة فورا 

أسرع سيارة تقدمها فيراي بالسوق السعودي موديل 2023 |صور

النقل ترفع قيمة غرامة التدخين بالمترو والقطار الكهربائي إلى 250 جنيها

مفاجأة.. سبب مطالبة زاهي حواس استعادة آلاف القطع الأثرية من المتحف البريطاني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تضارب الأقاويل.. محمد صلاح يرد على أنباء تعاقده مع اتحاد جدة

أكلة غير متوقعة تحميك من مشاكل القولون

أصوات مرعبة..فيديو أجنبي يثير جدلا لكائنات غريبة تحوم حول سفينة

حقيقة تواجد محمد صلاح في دبي للكشف الطبي| التفاصيل الكاملة

فيديو

قصة المسلم الصغير والمعلمة التي هزت الهند/ فيديو جراف

أنهت حياته بالفياجرا.. اعترافات مثيرة لـ زوجة وصديقها في جريمة عجوز روض الفرج

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ