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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: معرض أيادي مصر يسهم بشكل مباشر في دعم الحرف اليدوية

الغضبان يؤكد معرض
الغضبان يؤكد معرض «أيادي مصر» يفتح أسواق جديدة للمنتجات التر

قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الشكر إلى وزارة التنمية المحلية على فكرة إطلاق معرض "أيادي مصر" .

واكد محافظ بورسعيد أن هذه المعارض تسهم بشكل مباشر في دعم الحرف اليدوية المنتشرة بالمحافظة، من خلال زيادة فرص التسويق الإلكتروني لها، بما يتواكب مع الجهود المبذولة للتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، من خلال إقامة معارض دائمة لتسويق المنتجات البيئية، سواء في السوق السياحي، أو في المجمعات الحرفية الجديدة، فضلاً عن التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم ورعاية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف محافظ بورسعيد أن معرض «أيادي مصر» يهدف إلى توسيع مجالات التسويق والبيع للمنتجات اليدوية ذات الجودة العالية والمصنعة محلياً، وذلك على المستوى المحلي والعالمي، عبر وسائل التواصل ومنصات التسوق الإلكتروني، من أجل توفير فرص عمل جديدة للمرأة والشباب.

وأضاف محافظ بورسعيد أن المبادرة تستهدف عدداً كبيراً من قطاعات الأعمال، منها الفخار والخزف، ومنتجات الجلود، والمشغولات الخشبية، والمشغولات المعدنية، والكروشيه، والتطريز، والملابس، والمفروشات والمنسوجات، والأدوات والمستلزمات المنزلية، والحلي والإكسسوارات.

كما أوضح محافظ بورسعيد ان المبادرة منوط بها الحفاظ على التراث المصري الحرفي، عن طريق الدعم والتطوير والتوسعة في الحرف اليدوية والتراثية بمحافظة بورسعيد، والتي تشمل آليات تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، ومساعدتها على رفع مستوى معيشتها وأسرتها، وتوفير فرص عمل غير تقليدية، وخفض معدل البطالة، وتقوية قدرات المرأة في مجال الاتصالات الرقمية، ومهارات التسويق والتعبئة والتسعير.

الغضبان يؤكد معرض «أيادي مصر» يفتح أسواق جديدة للمنتجات التراثية بمحافظة بورسعيد

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كان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي افتتاحا معرض «أيادي مصر» للحرف اليدوية والتراثية والذي اقيم بالتعاون مع مؤسسة " هانس زايدل الألمانية اليوم بفندق بيراميزا بالدقى، وشارك في ورشة العمل الافتتاحية عدد من السادة المحافظين والسادة نواب المحافظين ، وعدد من نواب المحافظين، والسيد توماس شاما الممثل المقيم لمؤسسة هانس سايدل الألمانية في مصر وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .

و قام اللواء هشام آمنة، والسيدة نيفين القباج والسادة المحافظين بجولة داخل المعرض لتفقد المعروضات والمنتجات الحرفية والتراثية التي تتميز بها المحافظات المصرية، وأشادا بجودة وتنوع المعروضات الموجودة في المعرض، مؤكدين أن مثل هذه المعارض تعد فرصة جيدة لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، من خلال توفير منافذ لبيع وعرض هذه المنتجات في مناطق حيوية مقابل بيع سلع بأسعار مدعمة تناسب المواطنين.
         

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ومن جانبه أعرب اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية عن سعادته للمشاركة في معرض "أيادي مصر للحرف اليدوية والتراثية"، مثمناً جميع الجهود المبذولة من السادة الوزراء والمحافظين لدعم ورعاية الحرف التراثية بالمحافظات المصرية وخاصة مبادرة "أيادي مصر" والتي تحظى برعاية فخامة رئيس الجمهورية الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، حيث تعتبر المبادرة عنونا للهوية المصرية وقاطرة للتنمية المستدامة.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي تقدمها السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن لدعم الحرف اليدوية والتراثية، والتعاون المستمر بين وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي لدعم المبادرة الغير مسبوق لتنمية مهارات أعضائها وتطوير البنية التحتية لمقر المبادرة، كما وجه الشكر للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الذى قام بتوفير مقر دائم للمبادرة.

الغضبان يؤكد معرض «أيادي مصر» يفتح أسواق جديدة للمنتجات التراثية بمحافظة بورسعيد

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وقدم وزير التنمية المحلية خالص التقدير للدعم المقدم من مؤسسة هانس سايدل الألمانية في مصر على دعمها ورعايتها للحرف اليدوية من خلال تعاون مثمر وبناء بدأ بسلسلة من الورش التدريبية لشباب أيادي مصر بالمحافظات لتأهيلهم ثم رعاية معرض اليوم، كما وجه بالشكر لكل القائمين على المبادرة والداعمين لها متمنياً النجاح لشباب مصر الذى يثبت كل يوم قدرته على العطاء .

واكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية  ان دعم الحرف اليدوية والتراثية ودعم التنمية الاقتصادية يأتي على رأس أولويات أجندة وزارة التنمية المحلية، وذلك بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، وتعمل وزارة التنمية المحلية في هذا الصدد من خلال دورها التنسيقي بين المستويين المركزي والمحلي على تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية المحلية، وأيضًا تعزيز التضافر بين جهود جميع الفاعلين لدعم التنمية المحلية المتكاملة، حيث تعمل الوزارة في إطار خطة استراتيجية وضعتها لمشروع "أيادي مصر" للاستمرار في تطويره وتوسيع نطاقه لزيادة الانتشار وفتح أسواق جديدة للمنتجات التراثية المصرية بتعاون كامل مع وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات مما يساهم في دعم جهود الدولة المختلفة في القضاء على البطالة.

الغضبان يؤكد معرض «أيادي مصر» يفتح أسواق جديدة للمنتجات التراثية بمحافظة بورسعيد

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ومن جانبه رحب السيد / توماس شاما- الممثل المقيم لمؤسسة هانس زايدل الألمانية في مصر بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية في دعم الصناعات والحرف التراثية ، مؤكداً ترحيب المؤسسة علي تكثيف العمل مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز الصناعات والمنتجات الحرفية والتراثية فيما يخص التسويق والتوثيق للمنتجات التي تتميز بها المحافظات.

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