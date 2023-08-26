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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لموسمين.. المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف يلحق بكتيبة المصري

لموسمين المهاجم التونسي
لموسمين المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف يلحق بكتيبة المصري

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة  كامل أبو علي، وبعد التنسيق مع الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول، إجراءات التعاقد مع التونسي فخر الدين بن يوسف رأس حربة فريق بيراميدز. 

و يمتد عقد لاعب المصري الجديد لموسمين اعتبارًا من فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحتى نهاية موسم  2025/2024.
 

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جدير بالذكر أن لاعب المصري الجديد فخر الدين بن يوسف والملقب "بالروج"  والذي سبق له تمثيل المنتخب التونسي الأول، وكان ضمن قائمته لكأس العالم التي أقيمت بروسيا عام 2018، كان قد سبق له اللعب بصفوف فريق الصفاقسي التونسي قبل أن يلعب لصفوف فريق ميتز الفرنسي ومنه لفريق الترجي التونسي الذي لعب له لثلاثة مواسم قبل الانتقال إلى الاتفاق السعودي ليشد الرحال بعدها إلى مصر حيث لعب لصفوف الاسماعيلي قبل الانتقال إلى صفوف فريق بيراميدز.

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