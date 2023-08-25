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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد الممشى السياحي وساحة مصر.. صور

محافظ بورسعيد يتفقد
محافظ بورسعيد يتفقد الممشى السياحي وساحة مصر

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الممشى السياحي وساحة مصر والمنطقة المحيطة بها،  في إطار جولاته الميدانية وذلك بعد أعمال التطوير التي شهدتها ساحة مصر والممشى السياحي ، والتي ساهمت في تحقيق واجهة حضارية مميزة لمدينة بورسعيد أمام زائريها .

محافظ بورسعيد يتفقد الممشى السياحي وساحة مصر

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وأشار اللواء عادل الغضبان، أن أعمال التطوير التي جرت بالممشى السياحي ساهمت في تحقيق واجهة حضارية لمدينة بورسعيد والتي شملت إقامة أماكن جلوس للمواطنين ومسطحات خضراء، بحيث يمكن للمواطنين رؤية السفن مباشرة من خلال البوابات وسور الممشى المطور. 

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وأضاف محافظ بورسعيد انه تم تنفيذ الأعمال على أعلى مستوى، مع مراعاة التوزيع الأمثل للمسطحات الخضراء ومقاعد الجلوس والأعمدة الديكورية والتحف الفنية، والتخطيط الدقيق للمساحات والمسافات والاهتمام بالتنظيم المرورى لمنع الازدحام، بما يليق بمدخل إفريقيا الشمالية ويعيد لبورسعيد تاريخها وحضارته .

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