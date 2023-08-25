محافظ بورسعيد يتفقد الممشى السياحي وساحة مصر.. صور

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الممشى السياحي وساحة مصر والمنطقة المحيطة بها، في إطار جولاته الميدانية وذلك بعد أعمال التطوير التي شهدتها ساحة مصر والممشى السياحي ، والتي ساهمت في تحقيق واجهة حضارية مميزة لمدينة بورسعيد أمام زائريها .

محافظ بورسعيد يتفقد الممشى السياحي وساحة مصر 1000124280 1000124283 1000124277 1000124286 1000124274 1000124289

وأشار اللواء عادل الغضبان، أن أعمال التطوير التي جرت بالممشى السياحي ساهمت في تحقيق واجهة حضارية لمدينة بورسعيد والتي شملت إقامة أماكن جلوس للمواطنين ومسطحات خضراء، بحيث يمكن للمواطنين رؤية السفن مباشرة من خلال البوابات وسور الممشى المطور.

وأضاف محافظ بورسعيد انه تم تنفيذ الأعمال على أعلى مستوى، مع مراعاة التوزيع الأمثل للمسطحات الخضراء ومقاعد الجلوس والأعمدة الديكورية والتحف الفنية، والتخطيط الدقيق للمساحات والمسافات والاهتمام بالتنظيم المرورى لمنع الازدحام، بما يليق بمدخل إفريقيا الشمالية ويعيد لبورسعيد تاريخها وحضارته .