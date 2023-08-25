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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الغضبان والجمال يسلمان ايصالات سداد التأمين الصحي الشامل لأسر بورسعيد| تفاصيل

الغضبان و الجمال
الغضبان و الجمال يسلمان ايصالات سداد التأمين الصحي الشامل لا

وزع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم إيصالات سداد قيمة التامين الصحي الشامل لعدد ١٤٠ من رقيقي الحال من أبناء بورسعيد من غير القادرين؛ وذلك بالمؤتمر الذي نظمته مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية بمركز شباب القابوطي بحي الضواحي ، بحضور الدكتورة نور الهدي الجمال رئيس مجلس أمناء المؤسسة والقيادات الطبية والتنفيذية بالمحافظة. 

الغضبان و الجمال يسلمان ايصالات سداد التأمين الصحي الشامل لاسر بورسعيد رقيقة الح

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وبحضور ما يزيد عن 500 مواطن من ابناء احياء الضواحي والزهور ، تم توزيع عدد 140 ايصال سداد تأمين صحي شامل علي غير القادرين لاعادة تشغيل الخدمة بعد تعطلها لتراكم الاشتراكات ، وذلك بالمشاركة بين المؤسسة التي تبحث الحالة الاجتماعية للمواطنين ، ومراجعتها من ادارة الحوكمة بالمحافظة ، وسداد المبالغ المتراكمة من الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة. 
 

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وفي كلمته اكد محافظ بورسعيد علي ان كل الجهود التي تبذلها الدوله لرفع الاعباء عن المواطنين بتكليف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يوصي اجهزة الدولة بالمواطنين والعمل علي تقديم افضل خدمات لهم. 
واشاد المحافظ بدور مؤسسة مشكاة نور في مختلف المجالات وامتلاكها برامج كثيرة لبناء الانسان ، سواء في تطوير الاحياء بدائل العشوائيات في الامل ببورفؤاد والسيدة نفيسة واللبانة وفاطمة الزهراء ، بالتعاون مع المحافظة ، وامتلاك المؤسسة برنامج تعليمي وتعديل سلوك واطعام وتدريب وتعليم  حرف وتمكين اقتصادي وتاسيس دراسي لرفع معاناة الاهالي من الدرس الخصوصية. 
واضاف محافظ بورسعيد ان الحياه اختلفت تماما عن الفترة التي سبقت احداث 2011 واصبح هناك امن وامان واستقرار وتنمية ومشروعات ، والقادم افضل علي كل المستويات ، مشيرا الي ضرورة الحرص من المتاجرين الذين يفسدوا العلقة بين المواطنين والدولة. 
ومن جهتها قدمت الدكتورة نور الهدي الجمال رئيس مجلس امناء المؤسسة الشكر لمحافظ بورسعيد علي استجابته لسداد التإمين الصحي الشامل والايجارات لغير القادرين ، بمبالغ تخطت ال 4 مليون جنية ، وتشجيع المؤسسه في المشاريع المختلفة التي تقدمها سواء تعليمية او ثقافية او خدمية للمواطنين ، لافتة الي ان ما نفعله لاهالينا رقيقي الحال هو اقل ما نقدمه لهم وهو حق اصيل وواجب علينا ، ونسعي الي تقديم المزيد والاستمرار في خدماتنا بالمشاركة مع اللواء عادل الغضبان والمحافظة. 
وقالت ان المؤسسة تمشي بخطي ثابتة نحو رفع مستوي المواطن تعليميا وتثقيفيا ، وفتحنا مجالات اخري للطلبة بمجموعات تقوية في عدد من مدارس حيي الزهور والضواحي ، للمرحلتين الابتدائي والاعدادي. 
وفي نهاية المؤتمر تم توزيع ايصالات سداد التأمين الصحي الشامل علي عدد 140  من غير القادرين وسط سعادة بالغة منهم ، مع وعد من المحافظ والجمال بسداد عدد كبير منهم

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