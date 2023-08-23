شاهد|| وكيل تعليم بورسعيد تقبل يد طالب خلال حفل تخرج التلمذة الصناعية

فوجئ الحضور لحفل تخرج دفعة من طلاب التلمذة الصناعية بمحافظة بورسعيد بالدكتور هالة عبد المجيد وكيل أول الوزارة تقبل يد احد الخريجين لحظة دخولها قاعة التكريم.
وقد لاقي تصرف وكيل تعليم بورسعيد إعجاب جميع الحضور من قيادات تعليمية وأولياء الأمور الحاضرين للاحتفالية المقامة تحت رعاية السيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
كانت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم، بمحافظة بورسعيد شهدت اليوم، فعاليات حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب مدارس التربية الخاصة للتلمذة الصناعية والثانوية العامة بعدد 33 طالبا وطالبة.
وأشادت وكيل تعليم بورسعيد خلال كلمتها للحضور بجهود معلمي التربية الخاصة مع طلابهم مشيرة إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما غير مسبوقا بذوي الاحتياجات الخاصة، وبحقوقهم في كافة مجالات الحياة وصولا لدمجهم مع أقرانهم من نفس الفئة العمرية بالمدارس.
وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني بلغة الإشارة ثم تلاوة القرآن الكريم واشتمل العديد من الفقرات الفنية المتنوعة من أداء طلاب التربية الخاص بالإضافة لفقرتي مسرح العرائس والتنورة التى لاقت قبول واستحسان الحضور.
وفى نهاية الحفل قامت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد بتكريم الطلاب الخريجين وأوائل الشهادات وشمل التكريم عدد 16 طالبا وطالبة من مدرسة الفكرية ببورسعيد وعدد 3 طلاب من المدرسة الفكرية ببورفؤاد بالإضافة لعدد 7 طلاب من مدرسة النور للمكفوفين وضعاف البصر و7 طلاب أمن مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع.