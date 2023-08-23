عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شاهد| وكيل تعليم بورسعيد تقبل يد طالب خلال حفل تخرج التلمذة الصناعية

شاهد|| وكيل تعليم
شاهد|| وكيل تعليم بورسعيد تقبل يد طالب خلال حفل تخرج التلمذة

فوجئ الحضور لحفل تخرج دفعة من طلاب التلمذة الصناعية بمحافظة بورسعيد بالدكتور هالة عبد المجيد وكيل  أول الوزارة تقبل يد احد الخريجين لحظة دخولها قاعة التكريم. 

 

وقد لاقي تصرف وكيل تعليم بورسعيد إعجاب جميع الحضور من قيادات تعليمية وأولياء الأمور الحاضرين للاحتفالية المقامة تحت رعاية السيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

شاهد|| وكيل تعليم بورسعيد تقبل يد طالب خلال حفل تخرج التلمذة الصناعية

1000123338
1000123338
1000123347
1000123347
1000123314
1000123314
1000123392
1000123392
1000123407
1000123407
1000123341
1000123341
1000123350
1000123350
1000123335
1000123335
1000123356
1000123356
1000123398
1000123398

كانت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم، بمحافظة بورسعيد شهدت اليوم، فعاليات حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب مدارس التربية الخاصة للتلمذة الصناعية والثانوية العامة بعدد 33 طالبا وطالبة.

هدية الرئيس لشعب بورسعيد.. 18 شهرًا على اكتمال استاد النادي المصري العالمي |شاهد

وزير النقل يوافق على إقامة محطة سكة حديد بمدينة سلام مصر شرق بورسعيد

وأشادت وكيل تعليم بورسعيد خلال كلمتها للحضور بجهود معلمي التربية الخاصة مع طلابهم مشيرة إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما غير مسبوقا بذوي الاحتياجات الخاصة، وبحقوقهم في كافة مجالات الحياة وصولا لدمجهم مع أقرانهم من نفس الفئة العمرية بالمدارس.

شاهد|| وكيل تعليم بورسعيد تقبل يد طالب خلال حفل تخرج التلمذة الصناعية

1000123416
1000123416
1000123425
1000123425
1000123413
1000123413
1000123419
1000123419
1000123428
1000123428
1000123395
1000123395
1000123383
1000123383
1000123389
1000123389
1000123410
1000123410
1000123377
1000123377
1000123344
1000123344

وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني بلغة الإشارة ثم تلاوة القرآن الكريم واشتمل العديد من الفقرات الفنية المتنوعة من أداء طلاب التربية الخاص بالإضافة لفقرتي مسرح العرائس والتنورة التى لاقت قبول واستحسان الحضور.

وفى نهاية الحفل قامت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد بتكريم الطلاب الخريجين وأوائل الشهادات وشمل التكريم عدد 16 طالبا وطالبة من مدرسة الفكرية ببورسعيد وعدد 3 طلاب من المدرسة الفكرية ببورفؤاد بالإضافة لعدد 7 طلاب من مدرسة النور للمكفوفين وضعاف البصر و7 طلاب أمن مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع.

 

بورسعيد الإحتياجات الخاصة التربية والتعليم التربية الخاصة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ذوي الاحتياجات الخاصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فيصل آل سعود

أخبر عنها النبي.. هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة.. فيديو

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

فيديو صادم| كويتية تكتشف هاتفا على وضعية التصوير داخل حمام أحد البنوك!.. لقطات كارثية

لا إغلاق أو تأجيل الدراسة| إجراء وحيد من الحكومة لمواجهة متحور كورونا الجديد

تطور مفاجئ بشأن صفقة انضمام سوزا إلى الأهلي

ترشيحاتنا

على ملابسي الخاصة| «بسمة» تروي تفاصيل مأساتها مع الأسحار والأعمال.. والميراث السبب

مجموعة فاجنر الروسية تنفي مصرع قائدها يفجيني بريجوجين

أخبار سارة للمصريين.. طريقة إضافة مواليد جديدة لهؤلاء وزيادة دعم بطاقات التموين

هل بريجوجين على قيد الحياة.. إعلام فاجنر يعلن ظهور طائرة ثانية في موسكو

مصرع ثاني مؤسس لمجموعة فاجنر في الطائرة المنكوبة المتجهة إلى موسكو

خطوة جديدة في طريق الـ2 مليون دولار| كهربا يقترب من تسوية أزمة غرامة الزمالك.. ماذا حدث؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما هي الفواكه المسموح بها لمريض السكري؟

هيئة الدواء تفجر مفاجأة عن انتشار الحمى

لأول مرة في التاريخ| الأهلي هيلبس أبيض ؟.. شاهد التشيرت الجديد

أطعمة تقوي المناعة.. لا تتخلى عنها

فيديو

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

أبرزهم زيزو وفتوح .. الزمالك يحسم الجدل حول رحيل ثلاثي الفريق «فيديوجراف»

عاجل.. 12 قرارا هاما من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي

التوقيع بعد ساعات.. تفاصيل اقتراب محمد صلاح من الانتقال لـ اتحاد جدة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ