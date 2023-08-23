فوجئ الحضور لحفل تخرج دفعة من طلاب التلمذة الصناعية بمحافظة بورسعيد بالدكتور هالة عبد المجيد وكيل أول الوزارة تقبل يد احد الخريجين لحظة دخولها قاعة التكريم.

وقد لاقي تصرف وكيل تعليم بورسعيد إعجاب جميع الحضور من قيادات تعليمية وأولياء الأمور الحاضرين للاحتفالية المقامة تحت رعاية السيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

شاهد|| وكيل تعليم بورسعيد تقبل يد طالب خلال حفل تخرج التلمذة الصناعية 1000123338 1000123347 1000123314 1000123392 1000123407 1000123341 1000123350 1000123335 1000123356 1000123398

كانت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم، بمحافظة بورسعيد شهدت اليوم، فعاليات حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب مدارس التربية الخاصة للتلمذة الصناعية والثانوية العامة بعدد 33 طالبا وطالبة.

وأشادت وكيل تعليم بورسعيد خلال كلمتها للحضور بجهود معلمي التربية الخاصة مع طلابهم مشيرة إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما غير مسبوقا بذوي الاحتياجات الخاصة، وبحقوقهم في كافة مجالات الحياة وصولا لدمجهم مع أقرانهم من نفس الفئة العمرية بالمدارس.

شاهد|| وكيل تعليم بورسعيد تقبل يد طالب خلال حفل تخرج التلمذة الصناعية 1000123416 1000123425 1000123413 1000123419 1000123428 1000123395 1000123383 1000123389 1000123410 1000123377 1000123344

وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني بلغة الإشارة ثم تلاوة القرآن الكريم واشتمل العديد من الفقرات الفنية المتنوعة من أداء طلاب التربية الخاص بالإضافة لفقرتي مسرح العرائس والتنورة التى لاقت قبول واستحسان الحضور.

وفى نهاية الحفل قامت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد بتكريم الطلاب الخريجين وأوائل الشهادات وشمل التكريم عدد 16 طالبا وطالبة من مدرسة الفكرية ببورسعيد وعدد 3 طلاب من المدرسة الفكرية ببورفؤاد بالإضافة لعدد 7 طلاب من مدرسة النور للمكفوفين وضعاف البصر و7 طلاب أمن مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع.