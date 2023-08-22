وزير النقل يوافق على إقامة محطة سكة حديد بمدينة سلام مصر شرق بورسعيد

وافق الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على طلب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الخاص بإقامة محطة سكة حديد بمدينة سلام مصر شرق بورسعيد، وذلك في إطار الخطوات التنفيذية لتعمير المدينة الجديدة، وتزويدها بكافة الخدمات التي تساهم في التيسير على المواطنين.

جاء ذلك خلال جولة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، و اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لتفقد سير العمل في مشروع إعادة تأهيل وتجديد خط السكة الحديد ( الفردان _ بئر العبد _ وصلة ميناء شرق بورسعيد) ، بحضور الجهات المعنية.

ويأتي إنشاء محطة سكة حديد بمدينة سلام مصر ضمن خطة موسعة لإعمار وتنمية مدينة سلام بالشكل الأمثل، و تقديم كافة أوجه الدعم لإقامة مجتمع عمراني متكامل.

وزير النقل يوافق على طلب محافظ بورسعيد بإقامة محطة سكة حديد بمدينة سلام مصر 1000122943 1000122940 1000122946 1000122934 1000122928 1000122949

يذكر أن مدينة بورسعيد الجديدة " سلام " إحدى المدن الواعدة بشرق بورسعيد والتى تم إنشاؤها تماشيا مع خطة الدولة نحو التوسع فى المجتمعات العمرانية لاستيعاب المشروعات السكنية والقومية الجديدة التى تقوم بها الدولة تحقيقا لخطة التنمية المستدامة فى كافة الاتجاهات.