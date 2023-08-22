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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان: منطقة شرق بورسعيد أصبحت المستقبل الواعد

الغضبان .. منطقة
الغضبان .. منطقة شرق بورسعيد أصبحت المستقبل الواعد

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن منطقة شرق بورسعيد أصبحت المستقبل الواعد لمدينة بورسعيد،  مشيرا إلى أن الدولة المصرية قامت بخطى ثابتة وتنمية سريعة نحو تنمية محور قناة السويس، لافتا إلى أن أكثر من 12% من حجم التجارة العالمية يمر عبر بورسعيد.

وأوضح الغضبان، أننا نمتلك ببورسعيد ميناءين، و3 مناطق لوجيسيتة، ومناطق صناعية عملاقة متنوعة الأنشطة في  شرق بورسعيد،  مؤكدا أن بورسعيد تعد المحافظة الأولى في حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة المصرية على أرضها .

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ بورسعيد في احتفالية ميناء شرق بورسعيد بالإعلان عن عقود التزام المحطات الجديدة وبدء نشاط تموين السفن بالوقود التقليدي والأخضر ، بحضور المهندس كامل الوزير وزير النقل،  والفريق أشرف عطوة  قائد القوات البحرية والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية البحرية.

الغضبان .. منطقة شرق بورسعيد أصبحت المستقبل الواعد

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ولفت محافظ بورسعيد إلى أن ميناء شرق بورسعيد شهد العديد من أعمال البنية التحتية الخاصة برفع كفاءة الميناء، عن طريق أعمال تحسين التربة، وتنفيذ ساحات تداول للأرصفة الجديدة، إضافة إلى أعمال المياه والصرف والاتصالات، باعتباره  واحداً من أهم موانئ البحر المتوسط، نظراً لموقعه المتميز على المدخل الشمالي لقناة السويس، حيث يحتوي الميناء على أرصفة حاويات بطول 7.4 كم، وغاطس بعمق 18م.

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وأكد الغضبان أن منطقة شرق بورسعيد حققت طفرة كبيرة في معدلات النمو،  وأصبحت تشمل كافة المقومات والمميزات التي تجعلها مركزا للتجارة العالمية،  وخاصة أن الميناء يجاوره المنطقة الصناعية واللوجستية، وكذلك أنفاق ٣ يوليو "جنوب بورسعيد" التي كان لتشغيلها طوال اليوم أثر إيجابي في سهولة انتقال الأفراد والبضائع من وإلى هذه المنطقة المتكاملة في ٢٠ دقيقة، ما ساهم أيضاً في ربط شرق وغرب القناة، الأمر الذي انعكس على تنمية شبه جزيرة سيناء.

وتطرق محافظ بورسعيد للحديث عن الإنجاز الذي حققه ميناء شرق بورسعيد حيث تقدم إلى المركز العاشر عالميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات،  وحصل على المركز الأول على مستوى موانئ الجمهورية، بناء على نتائج مؤشر أداء موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي عام 2023، والذي أشار إلى تقدم ميناء بورسعيد 3 مراكز ليصل إلى المركز العاشر في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2022 من بين 348 ميناء حول العالم، مقارنة بالمركز الـ 13 عام 2021 من بين 370 ميناء.

وأكد محافظ بورسعيد أن هذا النجاح والتميز يعد ثمرة قرارات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،  والذي أصدر قرار إنشاء ميناء شرق بورسعيد،  وأيضا إنشاء الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس،  وإنشاء ميناء شرق بورسعيد ليصبح أكبر ميناء محوري على البحر الابيض المتوسط  ،  فضلا عن جعل بورسعيد قاطرة التنمية في شتى المجالات.

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