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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: استمرار حملة غلق الفتحات المخالفة المؤدية لمنطقة شمال سهل الحسينية

محافظ بورسعيد :
محافظ بورسعيد : استمرار أعمال الحملة المكبرة لغلق الفتحات ا

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن إنه في إطار الخطوات التنفيذية للبدء في تجفيف منطقة شمال سهل الحسينية و تحويل مساحة 33 ألف فدان بمنطقة شمال سهل الحسينية، من مزارع سمكية تروى من مصرف بحر البقر إلى أرض زراعية تروى من ترعة السلام لزيادة الرقعة الزراعية "زمام محافظة بورسعيد"  ،  بناءا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.  

محافظ بورسعيد : استمرار أعمال الحملة المكبرة لغلق الفتحات المخالفة المؤدية لمنط

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شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد حملة برئاسة الاستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام للمحافظة بالتعاون مع حي جنوب بورسعيد،  وهيئة التعمير  ،  ومديرية الزراعة ببورسعيد، وجهاز حماية املاك الدولة بالمحافظة،  وأملاك الدولة، وتأمين مديرية أمن بورسعيد  قسم جنوب أول،  لمواصلة إزالة الفتحات المخالفة على مصرف بحر البقر القديم والجديد وغلق الفتحات المخالفة المؤدية لمنطقة شمال سهل الحسنية وإعادة تخطيطها لتحويلها إلى أرض زراعية.

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وقد أسفرت الحملة عن إزالة وغلق عدد  16 فتحة بالناحية القبلية لمصرف ولاد علم وجاري غلق  10 فتحات  بالناحية البحرية غدا.

هذا ويعقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اجتماعات دورية،  لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي في أعمال تحويل منطقة شمال سهل الحسينية من الاستزراع السمكي للاستزراعي النباتي،  لزيادة الرقعة الزراعية،  وتطوير المنطقة بأكلملها،  تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية

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