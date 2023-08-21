قبل طرحها بالأسواق تموين بورسعيد يتحفظ على 8517 زجاجة خل غير مطابقة للمواصفات

شنت مديرية التموين و التجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد برئاسة محمد عوض حملة مكبرة بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بمراقبة الأسواق والسلع الغذائية

هذا وتمكنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين بورسعيد بالتنسيق والاشتراك مع إدارة مكتب أغذية المدينة من التحفظ على كمية قدرها 8517 زجاجة خل قبل طرحها بالأسواق للمواطنين

وقام مكتب اغذية بورسعيد يسحب عينة للتأكد من شكاوى المواطنين وتحرير المحضر الإدارى رقم 2477 إدارى المناخ لحين ورود نتيجة العينات .





وعلى الفور وردت نتيجة العينات والتحاليل وتم ثبوت أن العينة " مغشوشة " طبقاً للقانون 10 لسنة 1966وغير مطابقة للمواصفة 383 لسنة 2005 لإنخفاض نسبة الحموضة عن الحدود المقررة وعدم تدوين نوع الخل والخامة المصنع منها .

.

وعليه تم تحرير محضر بالواقعة رقم 4218 جنح المناخ بمباحث تموين بورسعيد وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .