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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تموين بورسعيد يحبط ترويج كميات كبيرة من الشيكولاتة منتهية الصلاحية بالمناخ

صورة مضبوطات تموين
صورة مضبوطات تموين بورسعيد

شنت مديرية التموين و التجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد لمواجهة جشع التجار بناء على تعليمات مشددة من محمد أحمد عوض مدير عام مديرية التموين بأنحاء متفرقة بالمحافظة للتأكد من صلاحية مصادر السلع تدوين الأسعار عليها و الإعلان عنها كتسعيرة إسترشادية للمواطنين تحت إشراف محمد حلمى وكيل مديرية التموين وبالتنسيق مع مباحث تموين بورسعيد .

وأكد محمد عوض وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد ان الحملات تأتى لمواجهة جشع بعض التجار إلى بيع سلعة منهية الصلاحية وأخر يبيع سلعة مجهولة بدون التحقق من مصدرها ويندفع البعض الأخر للتلاعب في أسعار السلع وعرضها بسعر غير المتفق عليه، وهو ما يضع صاحبها تحت طائلة القانون، حيث وضعت الدولة عقوبات رادعة للتصدي للغش التجاري وخداع المستهلك، تصل إلى الحبس والغرامة، ومصادرة السلع.

وكشف وكيل تموين بورسعيد تمكن الحملات من ضبط كمية تقدر ب 1100 قطعة شيكولاته منتهية الصلاحية بأحد محال بيع المواد الغذائية بدائرة حى المناخ كان صاحبها يقوم ببيعها على انها صالحة للإستهلاك الأدمى ما يشكل خطراً على صحة المواطنين فتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

كما اكد وكيل تموين بورسعيد نجاح الحملات فى ضبط أحد المحال التجارية بنطاق دائرة حى الزهور وبحيازته كمية تقدر ب"1000" قطعة حلوى أطفال " مارشيملو  مجهولة المصدر بدون أى مستندات تدل على صحة مصدرها مما يشكل خطراً على صحة أطفالنا الصغار مخالفاً بذلك القرار الوزارى 45 لسنة 2022 بشأن حظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر، وتضمن القرار بأن تلك السلع، يُقصد بها أي منتج أو مادة قابلة للاستهلاك الآدمي فتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

واضاف وكيل تموين بورسعيد تمكن رجال الرقابة من ضبط 3 محال تجارية بحوزتهم كميات تقدر ب400 علبة من السجائر مركات مختلفة مستوردة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية مخالفة للقرار الوزارى 113 لسنة 1994 الخاص بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو المحظور استيرادها أو غير المطابقة للمواصفات فتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحررت محاضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
 

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واوضح وكيل تموين بورسعيد نجاح الحملة فى ضبط   8  محال تجارية تقوم بيع سجائر أزيد من السعر الرسمى بغرض التربح دون وجه حق  بعد عمل محاولة شراء من قِبّل احد أفراد الحملة وتم تحرير  8  محاضر بالوقائع  والتحفظ على علبة سجائر واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

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