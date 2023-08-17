محافظ بورسعيد: دفع متأخرات الإيجارات للأسر المستحقة للدعم ضمن جهود حياة كريمة

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم، اجتماعا لمتابعة مستجدات أعمال اللجنة المشكلة لبحث الحالات الأولى بالرعاية لسداد متأخرات الإيجارات الخاصة بهم، وذلك في إطار خطة المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين من الأسر الأولي بالرعاية تماشيا مع جهود الدولة المصرية، ومساعدتهم على تحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية وهالة أبو العز رئيس حي الضواحي، ومدير ادارة الحوكمة والتحول الرقمي وعدد من الجهات المختصة.

وأكد محافظ بورسعيد، على أهمية التنسيق بين حي الضواحي وإدارة الحوكمة بالديوان العام، ومؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية، فيما يتعلق بأعمال تدقيق بيانات الأسر الأولى بالرعاية وبحث حالتهم ميدانيا، استكمالا لما بذلته المحافظة من جهود في هذا الملف، ولضمان وصول الدعم لمستحقيه من الأسر الأولى بالرعاية.

وشدد محافظ بورسعيد على أهمية الدقة في أعمال بحث المواطنين المستحقين للدعم، والتنسيق بين كافة أعضاء اللجنة للقيام بحصر وبحث الحالات و بيان حالتهم سواء كانت حالات مرضية وذوي إعاقة أو سيدات أرامل و معيلات و غيرهم من الأكثر احتياجا.

وأوضح اللواء عادل الغضبان أن محافظة بورسعيد قامت بتحمل المبالغ الخاصة بسداد متأخرات الإيجارات للأسر المستحقة التي تحددها اللجنة، في المناطق الأكثر احتياجا خاصة في أحياء الزهور والضواحي، مشيرا إلى أن ذلك يأتي تماشيا مع جهود الدولة المصرية في دعم الأسر الأولى بالرعاية ، و مساعدتهم على تحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم.