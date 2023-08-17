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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع إجراءات التصالح ورصد مخالفات البناء بالأحياء| صور

محافظ بورسعيد يستعرض
محافظ بورسعيد يستعرض إجراءات قانون التصالح في مخالفات البناء

استعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، مستجدات إجراءات قانون التصالح في مخالفات البناء بمحافظة بورسعيد، 

 جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ بورسعيد  ، للوقوف على آخر المستجدات فى ملف التصالح فى مخالفات البناء.

محافظ بورسعيد يستعرض إجراءات قانون التصالح في مخالفات البناء| صور

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بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام و عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد و رؤساء الاحياء ومدينه بورفؤاد و أعضاء لجنة التصالح في مخالفات البناء، و الأجهزة المعنية بالأحياء،  و ممثلي( الحماية المدنية – شرطة المرافق) و الإدارات المختصة بالديوان العام.

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واستمع محافظ بورسعيد من المختصين حول ٱخر مستجدات العمل فيما يتعلق بملف التصالح بمحافظة بورسعيد،  كما استعرض محافظ بورسعيد شرحا حول آخر التطورات فيما يتعلق برصد المخالفات البنائية فى الأحياء وسرعة التعامل معها.

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