لأربعة مواسم.. المصري يتعاقد مع يوسف الجوهري لاعب المقاولون العرب

أعلن الحسيني أبوقمر نائب رئيس مجلس ادارة النادى المصري انتهاء مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، إجراءات التعاقد مع يوسف الجوهري لاعب خط وسط فريق المقاولون العرب.

وأضاف نائب رئيس المصري ان الاتفاق تم بعقد يمتد لأربعة مواسم اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2027/2026 ، وذلك بعد الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب من ناديه السابق وسداد المقابل النقدي للصفقة.



الجدير بالذكر أن لاعب المصري الجديد يوسف الجوهري والبالغ من العمر 25 عامًا يشغل مركز لاعب خط الوسط المدافع مع اجادته للعب بكافة مراكز خط الوسط ، وقد سبق للاعب الانضمام لكافة منتخبات الناشئين والشباب والمنتخب الأوليمبي خلال السنوات الماضية.