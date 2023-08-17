عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لأربعة مواسم.. المصري يتعاقد مع يوسف الجوهري لاعب المقاولون العرب

لاعب المصري الجديد
لاعب المصري الجديد

أعلن الحسيني أبوقمر نائب رئيس مجلس ادارة النادى المصري انتهاء  مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر،  إجراءات التعاقد مع يوسف الجوهري لاعب خط وسط فريق المقاولون العرب. 

 

وأضاف نائب رئيس المصري ان الاتفاق تم  بعقد يمتد لأربعة  مواسم اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2027/2026 ، وذلك بعد الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب من ناديه السابق وسداد المقابل النقدي للصفقة.

محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف حملات ازالة التعديات والاشغالات بمنطقة فاطمة الزهراء

وكيل تعليم بورسعيد تشارك بموكب الدراجات احتفالا بافتتاح قناة السويس الجديدة


الجدير بالذكر أن لاعب المصري الجديد يوسف الجوهري والبالغ من العمر  25 عامًا يشغل مركز لاعب خط الوسط المدافع مع اجادته للعب بكافة مراكز خط الوسط ، وقد سبق للاعب الانضمام لكافة منتخبات الناشئين والشباب والمنتخب الأوليمبي خلال السنوات الماضية.

المصري اخبار النادي المصري الجهاز الفني للفريق الأول النادي المصري فريق المقاولون العرب مجلس إدارة النادي المصري مجلس إدارة النادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«مرتشين مأجورين».. أول تعليق لـ مرتضى منصور على رحيل زيزو من الزمالك

المشوار الأقوى والبطولة الأصعب| قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي يصطدم بنجوم العالم

مفاجأة بأسعار الذهب .. اشتر الآن

السيسي يكشف السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

مكالمة طارئة وعرض بالملايين من الأهلي | مفاجأة مذهلة بشأن زيزو

إعلامي يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع المهاجم الغيني زينهو جانو

نجم الأهلي السابق يصدم صلاح محسن

ترشيحاتنا

بعد شائعات إنهاء حياتها.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها مجددا

FBI يصدر تحذيرا للمستخدمين بسبب عمليات احتيال يمكنها سرقة الحسابات البنكية

الأمم المتحدة: أزمة النيجر فاقمت انعدام الأمن الغذائي

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن انتقال زيزو إلى الشباب السعودي

ثروت الخرباوي: الإخوان خططوا لدخول قوات حفظ السلام إلى اعتصام رابعة

"الفلاحين" تشكر الرئيس السيسي على استجابته لمخرجات الحوار الوطني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق .. ماذا يحدث للجسم عند تناول اللانشون لمدة عام؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطماطم؟

طريقة عمل شيش كباب الدجاج سعرات حرارية أقل

أكلة السوريين.. طريقة عمل المكدوس

فيديو

إنجازات الرئيس لا تنتهي.. ماذا حدث بقطاع الموانئ البحرية في عهد السيسي|فيديوجراف

جوازة كل 34 ثانية.. مفاجأة بشأن عدد مواليد القاهرة والجيزة «فيديوجراف»

رقم خيالي غير متوقع| عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح ..فيديو

نسي الفيشة.. النيابة تكشف مفاجأة في سرقة فيلا محمد صلاح |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ