محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف حملات ازالة التعديات والاشغالات بمنطقة فاطمة الزهراء

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم، اجتماعا للوقوف على مستجدات سير الأعمال في مشروع تطوير المرحلة الثانية من منطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي ، في إطار خطة التطوير والتنمية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا في مختلف القطاعات، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ و اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد و المهندس عماد البرشه وكيل وزارة الإسكان ببورسعيد، والدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس ادارة مؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية ، والأستاذة هالة أبو العز رئيس حي الضواحي ، و مديري الإدارات المختصة ، وعدد من الأجهزة التنفيذية، ومسئولي الشركات القائمة على تنفيذ المشروعات.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز حول نسب ومعدلات تنفيذ الأعمال التي جرت حتى الٱن، من خلال شرح الدكتورة نور الهدى الجمال، ومقاولي المشروع ، حيث وجه المحافظ بتكثيف الجهود والتنسيق بين كافة الجهات لسرعة الانتهاء من أعمال ترميم العمارات ضمن المرحلة الثانية من تطوير فاطمة الزهراء، وذلك استعدادا لبدء أعمال رصف الشوارع الداخلية بالداخلية، ضمن خطة تطوير شاملة تشهدها المنطقة للمرة الاولى من نوعها.

كما وجه محافظ بورسعيد رئيس حي الضواحي بمواصلة الحملات المكثفة لإزالة الاشغالات والتعديات والاكشاك المخالفة بالشوارع الداخلية في منطقة فاطمة الزهراء، مشيرا لأهمية الحفاظ على ما يتم انجازه من أعمال تطوير، تعود على المواطن في المقام الأول.

وأوضح محافظ بورسعيد ان تطوير المرحلة الثانية من منطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي، يأتي استكمالا لما شهدته المنطقة من تطوير شامل خلال المرحلة الأولى حيث شمل التطوير رفع كفاءة ورصف جميع الشوارع الداخلية بالمنطقة، وصيانة الأعمدة الكهربائية وتوصيل المياه، وتركيب شبكة صرف صحى جديدة ، وزيادة الطابع الجمالى ودهانات واجهات العمارات السكنية من الداخل والخارج وترميم العمارات السكنية، موجها بالتنسيق بين حي الضواحي و مؤسسة مشكاو نور ،حتى يتم تنفيذ عمل على أعلى مستوى مع وضع خطة زمنية لنهو كافة الاعمال في أقرب وقت ممكن.