محافظ بورسعيد يؤكد توفير كل الدعم لمجلس إدارة الغرفة التجارية الجديد

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مجلس إدارة الغرفة التجارية الجديد، برئاسة محمد سعدة، في أول لقاء يجمعهم عقب تشكيل مجلس الإدارة الجديد وانتخاب هيئة مكتبه، وذلك بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ.

محافظ بورسعيد يؤكد توفير كل الدعم لمجلس إدارة الغرفة التجاري IMG-20230815-WA0017 IMG-20230815-WA0015 IMG-20230815-WA0010 IMG-20230815-WA0018 IMG-20230815-WA0014 IMG-20230815-WA0016 IMG-20230815-WA0011 IMG-20230815-WA0007 IMG-20230815-WA0012 IMG-20230815-WA0008 IMG-20230815-WA0009

وقدم محافظ بورسعيد، التهنئة، إلى محمد سعدة، على توليه منصب رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، بالتزكية، للمرة الثانية على التوالي، كما قدم التهنئة إلى أعضاء مجلس إدارة الغرفة الجديد، متمنيا لهم استمرار التوفيق والنجاح، ومؤكدا على أهمية دور مجلس إدارة الغرفة التجارية، وإشرافه على العديد من الملفات الهامة التي تمس قطاع كبير من مواطني بورسعيد.

وأكد على استمرار تقديم الدعم لمجلس إدارة الغرفة التجارية الجديد لمواصلة التطور المنشود في الغرفة التجارية بالمحافظة.

من جانبه، وجه محمد سعدة، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، الشكر لمحافظ بورسعيد على التهنئة، مثنيا على التعاون المثمر والدعم المستمر من اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مشيدا بالطفرة التنموية التي شهدتها بورسعيد مؤخرا في مختلف القطاعات والتي جعلت بورسعيد قاطرة التنمية لمصر بأكملها.