عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يؤكد توفير كل الدعم لمجلس إدارة الغرفة التجارية الجديد

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مجلس إدارة الغرفة التجارية الجديد، برئاسة محمد سعدة، في أول لقاء يجمعهم عقب تشكيل مجلس الإدارة الجديد وانتخاب هيئة مكتبه، وذلك بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ. 

محافظ بورسعيد يؤكد توفير كل الدعم لمجلس إدارة الغرفة التجاري

IMG-20230815-WA0017
IMG-20230815-WA0017
IMG-20230815-WA0015
IMG-20230815-WA0015
IMG-20230815-WA0010
IMG-20230815-WA0010
IMG-20230815-WA0018
IMG-20230815-WA0018
IMG-20230815-WA0014
IMG-20230815-WA0014
IMG-20230815-WA0016
IMG-20230815-WA0016
IMG-20230815-WA0011
IMG-20230815-WA0011
IMG-20230815-WA0007
IMG-20230815-WA0007
IMG-20230815-WA0012
IMG-20230815-WA0012
IMG-20230815-WA0008
IMG-20230815-WA0008
IMG-20230815-WA0009
IMG-20230815-WA0009

وقدم محافظ بورسعيد، التهنئة، إلى محمد سعدة، على توليه منصب رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، بالتزكية، للمرة الثانية على التوالي، كما قدم التهنئة إلى أعضاء مجلس إدارة الغرفة الجديد، متمنيا لهم استمرار التوفيق والنجاح، ومؤكدا على أهمية دور مجلس إدارة الغرفة التجارية، وإشرافه على العديد من الملفات الهامة التي تمس قطاع كبير من مواطني بورسعيد.

وأكد على استمرار تقديم الدعم لمجلس إدارة الغرفة التجارية الجديد لمواصلة التطور المنشود في الغرفة التجارية بالمحافظة.

ميناء شرق بورسعيد يستقبل أول سفينة تعمل بالوقود الأخضر في العالم

استقالة عضو بغرفة بورسعيد التجارية خلال جلسة اختيار المكتب التنفيذي.. ما السبب؟

من جانبه، وجه محمد سعدة، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، الشكر لمحافظ بورسعيد على التهنئة،  مثنيا على التعاون المثمر والدعم المستمر من اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مشيدا بالطفرة التنموية التي شهدتها بورسعيد مؤخرا في مختلف القطاعات والتي جعلت بورسعيد قاطرة التنمية لمصر بأكملها.

بورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد رئيس الغرفة التجارية عادل الغضبان محافظ بورسعيد مجلس الإدارة الجديد محافظ بورسعيد ميناء شرق بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري الآن.. أسعار الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم

فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته

أخو النجم هو اللي فصلها| مفاجأة في فيلا محمد صلاح .. تحقيقات

5 أسباب .. خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

قرار عاجل من وزير التعليم لمكافحة انتشار الامراض النفسية بين طلاب المدارس

انتقال أحمد فتوح من الزمالك.. تعليق ناري من أيمن يونس | فيديو

محمد صلاح يكشف الأنسب لخلافة مرتضى منصور في رئاسة الزمالك

مفيش كاميرات بعنابر النزيلات وإغلاق 43 سجنا قريبا|بيان مهم للقومي لحقوق الإنسان

ترشيحاتنا

حكيم وكايروكي وأنغام.. نجوم مهرجان العلمين في أغسطس

الاجتماع الحاسم.. الحوار الوطني يلملم أوراقه لعرضها على الرئيس| وهذه أبرز المقترحات

نشرة الحوادث|شك في علاقة زوجة والده بآخر بالعمرانية.. ومفاجأة في واقعة سرقة فيلا محمد صلاح

5 شروط.. فرصة ذهبية للحصول على منح بالجامعات الأهلية.. تفاصيل

أسباب انسحاب الزمالك من البطولة العربية لأندية كرة اليد بالسعودية

صلاة الخروج من المنزل.. سنة نبوية لا يعرفها كثير تحصنك من كل سوء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات سحرية.. افعل هذه الأمور قبل النوم لتتخلص من الاكتئاب

نجوم يظهرون بعد الاختفاء.. عبدالله مشرف بالعكاز.. رشوان توفيق ينفى شائعة وفاته.. وصفاء أبو السعود وشمس البارودي ونيللى يلفتون الأنظار

لعلاج الأملاح في الجسم .. أحرص على أتباع هذه النصائح

بعد أسابيع من احتراقها.. حادث مأساوي في أكبر مدينة ترفيهية في ألمانيا

فيديو

لطلاب تنسيق المرحلة الثانية | أماكن شاغرة في كليات القمة

انهيار الذهب من جديد والسعر الحقيقي للدولار بالبنوك | شاهد

المخيف.. انتقال محمد شريف إلى الدوري السعودي .. فيديوجراف

لعنة المال في عين شمس أشعل النار في شقيقته وأولادها و 11 آخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ