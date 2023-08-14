استقالة عضو بغرفة بورسعيد التجارية خلال جلسة اختيار المكتب التنفيذي.. ما السبب؟

أعلن محمد أبو طالب عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد للدورة الجديدة والذى فاز ضمن مجموعة منتخبة بالتزكية، استقالته فى مفاجأة من العيار الثقيل .

وعلم صدى البلد ان أبو طالب تقدم باستقالة رسمية خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة بورسعيد التجارية اليوم لاختيار أعضاء المكتب التنفيذي عقب الانتهاء من اختيار رئيس المجلس محمد سعدة بالتزكية وقبل الانتقال لاختيار باقي الأعضاء.

وأوضحت مصادر من داخل مجلس إدارة غرفة بورسعيد أن عضو المجلس المستقيل أصر على تسجيل طلب الاستقالة بمحضر الجلسة وهو ما لم يتأكد إثباته.

خرج عضو مجلس إدارة غرفة بورسعيد التجارية المستقيل بتغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك معلنا خلالها تقدمه بالاستقالة خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد اليوم .

وأكد عدد من المصادر أن ابوطالب كان يرغب فى تولى منصب وكيل المجلس فى إطار تغيير الوكيلين السابقين عن الدورات السابقة وضخ دماء جديدة .

وفسرت المصادر استقالة عضو مجلس غرفة بورسعيد بأنها جاءت عقب تأكده من وجود اتفاق مسبق على تغيير الوكيلين فعليا بآخرين من أصحاب المصانع وهو ما يتسبب فى ضياع هوية الغرفة كغرفة تجارية .

ولاقي قرار استقالة ابوطالب استياء عدد كبير من التجار وخاصة شعبة قطع غيار السيارات المنتمى اليها كونهم علقوا عليه الآمال فى حصولهم على حقوقهم وتوصيل صوتهم .