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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يستعرض موقف المشروعات الخدمية والتنموية الخاضعة لإشراف الجهاز التنفيذى

محافظ بورسعيد، يستعرض
محافظ بورسعيد، يستعرض الموقف لعدد من المشروعات الخدمية والت

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم ، اجتماعا ، لمتابعة مستجدات العمل في خطة ميكنة إدارات الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد،  والذي يأتي ضمن خطة موسعة لتطبيق التحول الرقمي بكافة الإدارات والجهات الإدارية ببورسعيد،  جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة ، و اللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي ، و عصام حنفي مستشار المحافظة للمشروعات  وحسن الحبال مدير الادارة العامة للشئون القانونية.

 

محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف الجهود للانتهاء من ميكنة المنطقة الحرة

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و استمع محافظ بورسعيد ، لشرح تفصيلي حول موقف تنفيذ العمل في الخطة الإصلاحية لتطوير الجهاز التنفيذي،  مشددا على الإسراع في العمل،  نظرا لأهمية الجهاز التنفيذي والذي يشرف على العديد من الملفات الهامة،  وبما يضمن تطوير  مستوى الأداء في الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الجهاز التنفيذي . 

 

حيث أكد محافظ بورسعيد على أهمية تكثيف الجهود  وتذليل كافة العقبات للانتهاء من أعمال ميكنة إدارات الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة.

 

كما استعرض محافظ بورسعيد، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي يشرف عليها الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة،  مؤكدا على ضرورة التنسيق التام بين الجهات المختصة.

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